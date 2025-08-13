Magyar Péter szerint „Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba”

„Összenő, ami összetartozik” – kommentálta a 444 Facebook-posztja alá Magyar Péter. Egy olyan cikkünkre reagált, amelyben megírtuk, hogy a KGB egyik utódszervezete, a külföldi akciókra szakosodott Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) közleményt adott ki Magyarról.

Az orosz hírszerzés elemzése meglepő mértékben hasonlít azokra a tényekkel alá nem támasztott állításokra, amelyeket a Fidesz hangoztat hónapok óta a Tisza Pártról, miszerint ők Brüsszel és Zelenszkij kiszolgálói volnának.

Fotó: YouTube/Magyar Péter

Országjárása balatonfüredi állomásán már a beszéde elején (itt a 20. perc környékén) reagált Magyar az orosz közleményre, amely őt a nyolcvanas évek MSZMP KB-közleményeire emlékeztette.

„Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba” - jelentette ki Magyar, ami szerinte „elképesztő” .

„Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk. Orbán Viktortól sem félünk, a propagandistáktól sem félünk. Mi egy valóban működő, európai országért fogunk dolgozni” - folytatta.

A Telex a párt reakcóját is idézi, miszerint „nyilvánvaló dezinformáció”, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fontolóra vette a magyarországi hatalomváltás forgatókönyveit és „jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat már mozgósítottak Magyar támogatására”.