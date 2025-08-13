Merz-Zelenszkij sajtótájékoztató a Trumppal való egyeztetés után: Az orosz megszállások jogi elismerése nem kerülhet napirendre

Délelőtt 11:30 körül landolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gépe Berlinben, ahol a délután folyamán a német kancellárral közösen videóhívásban vett részt Donald Trump amerikai elnökkel és az alelnökével, J. D. Vance-el.

Merz Zelenszkij utolsó pillanatos meghívásával igyekszik lendületet adni a közös európai fellépésnek Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozója előtt.

Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij, Berlin, 2025. augusztus 13. Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Ennek megfelelően az amerikai elnökkel való tárgyalást megelőzően Zelenszkij és Merz egyeztettek Ukrajna legfontosabb európai partnereivel. A délután 2-kor kezdődő konferencia hívásban a berlinieken kívül Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország állam- és kormányfői, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Európai Tanács elnöke, és Mark Rutte, a NATO főtitkára vett részt.

Az ukrán-német-amerikai egyeztetés délután 3-tól 4-ig volt betervezve, ezután állt Zelenszkij és Merz újságírók elé, hogy beszámoljanak a megbeszéltekről.

Merz arról beszélt, konstruktív, jó beszélgetésük volt Trumppal, aki az európai állásponttal alapvetően egyetértett. Öt alapelvben állapodtak meg az amerikai elnökkel:

Ukrajnának is részt kell vennie a tárgyalásokon (ha nem most, a következőn mindenképp); először fegyverszünetet kell kötni, utána lehet a továbbiakról tárgyalni; Ukrajnának konkrét biztonsági garanciákat kell adni; Oroszországnak nincs vétó joga Ukrajna EU-, vagy NATO-csatlakozása ellen ; és további szankciókra van szükség, vagyis fenn kell tartani a nyomást Oroszországon.

Merz külön kihangsúlyozta, hogy

„a területi kérdésekről szóló tárgyalások során a jelenlegi kontaktvonalnak kell kiindulási pontként szolgálnia. Az orosz megszállások jogi elismerése nem kerülhet napirendre”.

A német kancellár részéről elhangzott az is, hogy sok sikert kívántak Trumpnak a tárgyalásokhoz.

Merz után Zelenszkij beszélt.

„Oroszország jelenleg azt a benyomást próbálja kelteni, hogy képes elfoglalni Ukrajnát. Ez blöff. Akárcsak az a kísérlet, hogy a szankciókat hatástalannak állítsa be. Oroszország valójában sokkal nagyobb veszteségeket szenvedett, mint Ukrajna” – mondta.

Kérdésre válaszolva Zelenszkij kijelentette, hogy „területekről szóló kérdésekről nem lehet beszélni” (mármint Alaszkában), tekintetbe kell venni „az alkotmányt és az embereket”. Az ukrán alkotmány ugyanis tiltja területek átruházását.

Merz elmondta, hogy Trumpnak a fegyverszünet kérdése prioritás, „abból indulunk ki, hogy ezt meg fogja próbálni elérni”. Biztonsági garanciákról most nem volt érdemben szó.

Az alaszkai tárgyalás után Trump először Zelenszkijjel fog telefonálni, ezt megígérte.

A sajtótájékoztató fél 5 körül véget ért, Zelenszkij és Merz most újabb konferencia híváson vesznek részt az Egyesült Királyság és Franciaország vezetőivel.



Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

A pénteki orosz-amerikai csúcsról itt írtunk bővebben. Közben az orosz hadsereg meglepetésszerű előretörést ért el az ukrán fronton, amit itt elemeztünk. (via Der Spiegel, SZ)