Távozik a palackvisszaváltós és lomtalanítós MOL-cég, a MOHU vezérigazgatója

Személyi változások történtek a MOL Csoport vezetésében – írja közleményében a Mol-csoport. A közlemény szerint Pethő Zsolt vezérigazgató távozik, pontosabban csak annyit írnak, hogy „Simola József 2025. augusztus 15-től Pethő Zsolt utódjaként csatlakozik a csoport Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletágához ügyvezető igazgatóként”.

Pethő Zsolt Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Ahogy a Telex is írja, Pethő 1998 óta dolgozott a cégcsoportnál, korábban a Mol Petrolkémia jogelőd, TVK Nyrt. vezérigazgatója volt, később pedig a Molnál a kereskedelem és optimalizálás divízió igazgatói pozícióját töltötte be. A helyére érkező Simola 2003-ban csatlakozott a MOL-hoz, 2006 és 2011 között a MOL Társasági Szolgáltatások területet vezette, 2011. május 1-jétől pedig a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be.

A Telex úgy tudja, a Pethő távozásáról szóló döntés már augusztus elején megszületett, de a bejelentéssel megvárták, hogy minden hely be legyen töltve az újonnan felálló vezetésben.

Pethő azután távozik, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség tiltakozott amiatt, hogy a MOHU egyoldalú döntéssel megváltoztatna a palackvisszaváltási rendszer működését. Augusztus elején pedig azzal fenyegetőzött a MOHU, hogy az őszi lomtalanításkor nem fog takarítani, ennek hatására néhány önkormányzat bekeményített, miszerint perelnének, sőt a MOL-székház elé vinnék a szemetet.