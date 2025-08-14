A spanyol focista élő közvetítésben fantáziált arról, hogy mit művelne a halott katalánokkal, majd előadta a történelem legjobb védekezését

A cikk durva szövegeket tartalmaz, de a vége vicces!

Jose Manuel Calderon (3-assal) védekezik a barcelonai Hector Forttal szemben azon a meccsen, ami után elindította a végzetes élőzést Fotó: URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP

Mindössze négy órával azután, hogy bejelentették a leigazolását, a spanyol harmadosztályban játszó Gimnástic Tarragona focicsapata máris megvált a 25 éves José Manuel Calderon hátvédtől. Ez egyfajta rekordnak tűnik. Az ok: a szurkolók gyorsan rákerestek a nevére.

Calderonnak két évvel ezelőtt olyan ötlete támadt ugyanis, ami azon melegében sem tűnt különösebben átgondoltnak. Miután akkori csapatával, a Cordóbával megnyerték az osztályozót a Barcelona B-csapata ellen és feljutottak a másodosztályba, hazafelé a buszon örömében élőzött egyet az Instáján. Élőzés közben nagy boldogságában pedig egy ponton azt mondta, hogy „rászarok minden halott katalánra.” Ennek következtében már aznap nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie. A Gimnástic szurkolói most megtalálták a felvételt, Tarragona pedig nem az a hely, ahol lazán veszik a katalánozást. Bár ezt talán sehol sem vették volna lazán.

Calderon azonban igazi klasszishoz méltóan akkor tudott nagyot alakítani, amikor senki sem számított rá. Az eset után egy élő tévéinterjúban ugyanis a következő, fantasztikus védekezést adta elő:

„Bocsánatot szeretnék kérni mindenkitől, akit megsértettem. Vannak katalán családtagjaim és katalán barátaim, akik nem úgy fogták fel a dolgot. Andalúziában ez szokásos szófordulatnak számít."



