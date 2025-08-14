Kocsis Máté „közkeletű ténynek” tartja az orosz kémszolgálat Magyarországról szóló állításait

A Fidesz frakcióvezetője, aki nemrég külön Digitális Polgári Kört hozott létre az álhírek elleni harcra, csütörtökön azt írta az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) magyar belpolitikai közleményéről, hogy „az orosz szolgálat csak egy közkeletű tényt állított, amit nyugaton sem vitat senki”.

Fotó: Németh Dániel/444

Előző nap az orosz kémszólgálat arról írt a magyar belpolitika befolyásolására kiadott közleménéyben, hogy „az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak”. A külföldi beavatkozási kísérletekre amúgy érzékeny Szijjártó Péter külügyminiszter annyival intézte el az ügyet, hogy semmi újdonság nincsen a jelentésben. Kocsis Máté pedig álhírnek, Tisza-propagandának nevezte azt az olvasatot, miszerint ez már orosz beavatkozás lenne a magyar belpolitikába. Szerinte „az orosz szolgálat csak egy közkeletű tényt állított, amit nyugaton sem vitat senki”.

A kormánytól független sajtó és a Tisza követőinek szidalmazása mellett Kocsis azonban nem magyarázta el, miért ne vitatnák nyugaton az orosz hírszerzésnek azokat az állításait, amik szerint „német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt” igyekeznek hatalomra juttatni Magyar Péteréket.