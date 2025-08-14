Szijjártó Péter szerint az orosz hírszerzés jelentésében semmi újdonság nincsen

„Itt semmi újdonság nincsen, Brüsszel le akarja váltani/váltatni a magyarországi kormányt” – értett egyet a Harcosok órája című műsorban Szijjártó Péter külügyminiszter az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) szerdai közleményével, amit az MTI is lehozott. Az orosz hírszerzés a Fidesz főbb vádjait ismétli el Magyar Péterrel szemben, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök írja a magyar választások forgtókönyvét, és hogy „Kijev aktívan bekapcsolódott a magyar kormány »lebontását« célzó kampányba”.

Szijjártó Péter (j) magyar külügyminiszter személyes jóbarátjával, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.
Fotó: Szijjártó Péter/Facebook/MARTON_KIRALY

„Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. európai uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyuló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre” – mondta Szijjártó, hozzátéve, hogy erről szólt a „tegnapi hatalmas leleplezés, amit évek óta tudunk”. Szerinte a magyar embereknek nem lehet megmondani, hogy kit válasszanak.

Érdemes szó szerint idézni Németh Balázs felvezetését is: „Ehhez képest az orosz hírszerzésnek kijött egy híre, ami gyakorlatilag azt írta le, ami nyílt titok Brüsszelben is, és óriási felháborodást okozott a liberális sajtóban, sőt, maga Magyar Péter is megszólalt, hogy akkor összenőtt, ami összetartozik, mert kiderült, hogy az orosz hírszerzés jelentése alapján, hogy a magyar kormány az Putyin barátja, azt nem tudom cáfolta-e, hogy ő Brüsszel barátja, de az ő számára az volt a fontos üzenet, hogy a magyar kormány Putyin barátja, de valójában Manfred Weber elmondta, hogy kormányváltást akar”. Adódik a kérdés: mi nyílt titok? Hogy a magyar kormány Putyin barátja? Az adásból nem derült ki.

Magyar Péter szerdán úgy reagált, hogy Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásba. Továbbá azonnali magyarázatot követelt az orosz nagykövettől, hogy „kinek a megbízásából, pontosan milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe”.

