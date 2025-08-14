Pocsék formában az ipar, de már nem Orbánék csodafegyvere a ludas ebben

Ez év júniusa volt sorban a 16. olyan hónap, hogy csökkent a magyar ipar húzóágazatának tartott ipari termelés, ezúttal 4,9 százalékos volt a visszaesés mértéke, ami idén március óta a legrosszabb teljesítmény. Havi szinten pedig 1,2 százalékos volt a csökkenés mértéke.

Ezzel együtt történelmi mélypontjára jutott az ágazat, hiszen a 2021-es év átlagához mérten 7,9 százalékos az elmaradás mértéke, aminél rosszabb állapotra nem volt példa az elmúlt több mint 4 év során.

Fotó: KSH

A KSH jelentése szerint a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26 százalékát kitevő

járműgyártás 11,5 százalékkal esett vissza tavaly júniushoz képest.

A feldolgozóipari termelés 10,2 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 0,4 százalékkal növekedett,

A 9,6%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása is hosszú idő után újra növekedni tudott, igaz, még ha csak 0,1 százalékkal is egyelőre.

Utóbbin belül az akkumulátor, szárazelem gyártása már 7,3 százalékkal bővült, amire 2023 októbere óta nem volt példa. Ettől a hónaptól kezdve ugyanis masszív lejtmenetbe került az ágazat, pedig a kormány óriási reményeket fűzött hozzá. Ugyanakkor nagy kérdés jelenleg, hogy meddig tart ki ez a lendület, hiszen a zöld átállás, az elektromos autózást tekintve gyökeres fordulat nem következett még be. Ráadásul az Európára kivetett amerikai vámok tovább nehezítik az ipar helyzetét.

A feldolgozóiparon belül a legnagyobb mértékben egyébként a vegyi anyag, termék gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, 16,7 százalékkal.

Az ipari export volumene 5,4 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál, ezen belül a húzóágazatnak minősülő járműgyártás kivitele 10,5 százalékkal esett vissza. Az export hanyatlásával párhuzamosan a belföldi kereslet sem valami fényes, hiszen az ipari termékek eladása 3, a feldolgozóiparé pedig 1,1 százalékkal csökkent előző év azonos időszakához képest.

Az első félév teljesítményét tekintve idén valamivel rosszabbul teljesít az ipar, mint 2024 első felében. Az akkori 3,3 százalékos visszaesést idén 3,9 százalékos mínusz követte, ez pedig alapvetően a hazai értékesítés romlásának tudható be. A két időszakot összehasonlítva ugyanis míg az export kisebb mértékben csökkent, addig a belföldi eladások nagyobb mértékben zuhantak idén az első félévben, mint egy évvel ezelőtt. Míg akkor a feldolgozóiparon belül tíz alágban csökkent a termelés, idén ez a szám 11-re nőtt már. A legnagyobb visszaesés, 14,7 százalékos a villamos berendezés gyártásban történt.