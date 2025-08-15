A robotfutóversenynél csak a robotfoci viccesebb

Első alkalommal rendezik meg Pekingben a Humanoid Robot Világjátékokat, a megnyitó után pénteken startol el a mindössze 3 napos esemény, amin 16 ország 280 csapatában több mint 500 humanoid robot méretteti meg magát.

Lesznek klasszikus sportok, mint a foci, az atlétika vagy éppen az asztalitenisz, de olyan robotspecifikus versenyek is, mint mondjuk a gyógyszerek válogatása, és a takarítási feladatok.

Nyilván nem tudnám megmondani, hogy a humanoid robotok fejlődése szempontjából mennyire erős a rendezvény, és persze sporteseményként sem nagyon érdemes nézni (sőt!), de önfeledt szórakozásnak mi lehet jobb csetlő-botló, egymáson áteső robotok nézésénél?

Márpedig ezzel a szemmel tényleg jó a buli: az első videók alapján a futóverseny is frenetikus, a foci még viccesebb, a box meg pláne lenyűgöző látványosság.

Itt pedig meg lehet nézni a teljes nyitóünnepséget robottánccal, robotzenészekkel, és a robotcsapatok bevonulásával.

A versenyre épp akkor kerül sor, amikor Kína bejelentette, hogy ráfekszik a humanoid robotok fejlesztésére - írja az AP.