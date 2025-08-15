A stílusikon Szergej Lavrov Szovjetunió feliratú pólóban érkezett meg Alaszkába

Nagy napja van az alaszkai csúcstalálkozóra készülő oroszoknak, akikről némiképp váratlanul a nap végére még az is kiderülhet, hogy a szívük mélyén igazi mókamesterek!

Ahogy írtuk, míg Alaszkába tart éppen Vlagyimir Putyin orosz elnök, ahol csúcstalálkozón vesz majd részt Donald Trumppal, Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke egy észak-koreai kézfogóra ruccant át Phenjanba, ahol Kim Dzsongun fogadta. Vologyin az orosz államfő nevében köszöntötte az észak-koreai vezetőt Koreának a japán gyarmati uralom alól való felszabadulása 80. évfordulója alkalmából.

De nem csak Putyin és Vologyin járjat a világot, hanem Szergej Lavrov külügyminiszter is. Szijjártó Péter jó barátja is Alaszkába érkezett, ahol a szokásostól eltérő outfitben, pufimellényben és CCCP feliratú pulóverben nyilatkozott az újságíróknak (ez utóbbi a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének cirill betűs rövidítése):

💬 Sergey #Lavrov's answers to media questions, Anchorage:



We never try to anticipate the outcome of negotiations. What we do know, however, is that we have arguments we can contribute to the discussion and that our position is clear. We will present it.

Nem tudni, hogy a gyakorlatilag öltönyben született Szergej Lavrov honnan vette az inspirációt az alaszkai öltözékéhez, az viszont köztudomású, hogy jó barátja, a Lavrovval meglehetősen gyakran találkozó/beszélő Szijjártó Péter is szeret feliratos pólókban és pufimellényben utazni.

De nem csak Lavrov külügyminiszter adta meg a módját az utazásnak, hanem az Alaszkába utazó orosz újságírók is, akik a Russia Today tudósítója szerint kijevi csirkét fogyasztottak a repülőn: