A Szex és New York folytatásának utolsó, befejező része szó szerint egy nagy adag szar lett

tévé
Márminthogy, SZÓ SZERINT:

Fotó: Mészáros Juli/444

Az És egyszer csak.../And Just Like That befejező részének utolsó perceiben az egyik utolsó képsorban ugyanis egy elduguló vécét láthatunk, ahogy ömlik ki belőle a szar. Mert nem volt elég traumatizálni az eredeti sorozat, vagyis a Szex és New York rajongóit Aiden tenyérnyalásával, kellett még egy erősebb löket ahhoz, hogy kimondhassuk: ha szánt szándékkal akarták volna elrontani ennek a tényleg korszakalkotó sorozatnak a teljesen felesleges folytatását, akkor se lehetett volna ennyire szar.

Aki szeretné mozgóképen is megtekinteni ezt a töményen előtörő fosmennyiséget, az az HBO Maxon nézheti meg Carrie Bradshaw történetének befejezését.

