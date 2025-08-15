A Szex és New York folytatásának utolsó, befejező része szó szerint egy nagy adag szar lett

Márminthogy, SZÓ SZERINT:

Fotó: Mészáros Juli/444

Az És egyszer csak.../And Just Like That befejező részének utolsó perceiben az egyik utolsó képsorban ugyanis egy elduguló vécét láthatunk, ahogy ömlik ki belőle a szar. Mert nem volt elég traumatizálni az eredeti sorozat, vagyis a Szex és New York rajongóit Aiden tenyérnyalásával, kellett még egy erősebb löket ahhoz, hogy kimondhassuk: ha szánt szándékkal akarták volna elrontani ennek a tényleg korszakalkotó sorozatnak a teljesen felesleges folytatását, akkor se lehetett volna ennyire szar.

Aki szeretné mozgóképen is megtekinteni ezt a töményen előtörő fosmennyiséget, az az HBO Maxon nézheti meg Carrie Bradshaw történetének befejezését.