Elsősegélyt nyújtó önkénteseket vegzáltak a szerb rendőrök a tüntetéseken egy egészségügyi szervezet szerint

Közleményben ítélte a szerbekkel, különösen a sérült tüntetőket ellátó önkéntesekkel szembeni erőszakot a Szerb Egészségügyi Dolgozók Testülete nevű informális szervezet. Az egészségügyi dolgozókat tömörítő szervezet szerint a rendőrség közvetlenül veszélyeztetett minden beteget és egészségügyi személyzetet, mikor könnygázt vetett be egy belgrádi kórházkomplexum közvetlen közelében.

A szervezet elítélte „az orvosi erőforrások politikai célokra való felhasználását is”, ami veszélyezteti azokat, „akik sürgős orvosi segítségre szorultak”. Korábbi közlemények alapján előfordult, hogy a mentőszolgálatok nem reagáltak a súlyosan sérült tüntetők segélyhívásaira. A mostani közlemény szerint valószínű, hogy az egészségügyi ellátás szándékosan lassult le a tüntetések alatt.

Fotó: MAXIM KONANKOV/NurPhoto via AFP

A közlemény szerint a mentőautókat visszaélés-szerűen, nem egészségügyi ellátással kapcsolatban használták. Ugyan a mostani közleményből nem derül ki, hogy pontosan mire utalnak, április végén a szervezet közölte, hogy a tüntetések során olyan emberek használták menedékként az autókat, akik nem szorultak egészségügyi ellátásra.

A szervezet az esetek kivizsgálását kérte az ügyészség, az ombudsman és az összes érintett nemzetközi szervezet részéről. Az egészségügyi dolgozók felelősségre vonást sürgetnek, függetlenül az érintettek politikai vagy intézményi pozíciójuktól. „Szerbia polgárai olyan államot érdemelnek, amelyben a törvény, az igazság és az emberi méltóság védelme minden politikai érdek felett áll.” (021, okvir, nova, szmsz)