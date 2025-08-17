Kemény fellépést ígért Vučić a kormányellenes tiltakozókkal szemben

A napok óta tartó tüntetésekre reagálva kemény fellépést jelentett be a kormányellenes tiltakozókkal szemben Aleksandar Vučić – írja az MTI. A szerb elnök azt mondta, az ország vezetése néhány napon belül meglepő döntéseket fog hozni, amiket határozott akció követ majd. Azt mondta:

„Ellen fogunk állni a külső nyomásnak, és győzni fogunk.”

Aleksandar Vučić Budapesten, 2025 februárjában Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A szerb elnök szerint amennyiben nem lesznek határozottabb intézkedések az utcán folyó erőszakkal szemben, eljön a pillanat, amikor valakit megölnek. Mint mondta, mindazokat akik erőszakos cselekményeket követtek el, előállítják. Úgy fogalmazott:

„Minden mást már megtettek, már csak az maradt, hogy elkezdjenek gyilkolni. Nem túlzok, mondom, napok kérdése, hogy ez megtörténjen. Szó szerint napok kérdése, hogy elkezdjenek a nyílt utcán gyilkolni.”

Aleksandar Vučić azután hívott össze rendkívüli sajtótájékoztatót, hogy Belgrádban, Újvidéken és Valjevóban az utóbbi napokban egyre erőszakosabbá váltak a több mint kilenc hónapja tartó kormányellenes tüntetések. A tiltakozások a tavalyi, 16 ember életét követelő vasútállomási baleset után kezdődtek, és nőttek ki magukat általános kormányellenes megmozdulásokká. A tiltakozók a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) tagjaival és szimpatizánsaival meg a rendőrökkel is összecsaptak, egyesek az SNS pártirodáját is felgyújtották.

A tiltakozók követelései között szerepel azóta is a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása, valamint a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala. Emellett követelik az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonását, a tiltakozások miatt őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedését, illetve a felsőoktatásra szánt költségvetési keret 20 százalékos növelését is.

A szerb kormány szerint már teljesültek a követelések, ezért a további tiltakozások indokolatlanok. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást.

Goran Vesic, az átadás idején építésügyi miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt Újvidék polgármestere és a miniszterelnök: Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. Az új miniszterelnököt és a kormányt április 16-án választotta meg a parlament, de a szerb politikai berendezkedésben a hatalom továbbra is Vučić kezében összpontosul.

Tavasszal mi is ott voltunk az egyik tüntetésen, amiről videóban számoltunk be: