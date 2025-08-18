Agyvérzést kapott Szása, a Fővárosi Állatkert kistigrise

Sorozatos epilepsziás rohamok következtében Szása, a Fővárosi Állatkert hím kistigrise agyvérzést kapott – írja a Fővárosi Állat- és Növénykert egy Facebook bejegyzésében. Szása a napokban lett rosszul a külső tigriskifutóban, miközben húgával, Lénával játszott. A bejegyzés szerint folyamatos orvosi ellátás mellett állandóan felügyelik állapotát, de még nincsenek túl a nehezén és kérdéses Szása gyógyulása.

Miután az állatkert dolgozói észlelték, hogy a kistigris rosszul lett megpróbáltak egyből reagálni, de Ágnest, az anyát időbe telt elválasztani a kölyköktől, hogy az orvosi csapat megkezdhesse Szása ellátását. Az anya elaltatását a szakemberek igyekeztek elkerülni, mert időigényes és kockázatos folyamat, így csak akkor választják ezt az opciót, ha adott helyzetben más megoldás nem lehetséges.

Mint írják Szása azóta többek közt CT és MRI vizsgálaton is átesett. „Az eredmények sajnos aggasztóak. Sorozatos epilepsziás rohamok következtében a hím kistigris agyvérzést kapott. A képalkotó eljárások több helyen kiterjedt vérzést mutattak az agyában és agyi ödémát. Orvosaink mindent megtesznek, folyamatos orvosi ellátás mellett állandóan felügyelik állapotát.”

„Sajnos nem vagyunk túl a nehezén, kérdéses Szása gyógyulása.”

Az állatkert a poszt végén mindenki türelmét kérte, valamint azt írták hamarosan további hírekkel is jelentkeznek.