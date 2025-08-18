Kigyulladt egy személyvonat egyik kocsija Sárospatak és Sátoraljaújhely között

Egy olvasónk 15:18-kor azt írta a 444-nek, hogy „jelenleg a nyílt vasúti pályán állunk a vonatunkkal Sátoraljaújhely előtt, mivel lángol rajta az utolsó szerelvény. Én elől vagyok, a kiérkező tűzoltók megtiltották a leszállást, fényképezést.”

A Mávinform az esettel kapcsolatban azt írja, hogy: „A Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat egyik kocsijának alján tűz keletkezett Sárospatak és Sátoraljaújhely között. A motorvonaton nem sérült meg senki. Az oltás és a vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a forgalom.”

Frissítés: A Katasztrófavédelem az esetről kérdésünkre azt a tájékoztatást adta, hogy: „Kigyulladt a Sárospatakról Sátoraljaújhely irányába közlekedő személyvonat villanymozdonyának hűtőolaj-tartálya. A mozdonyvezető az oltást porral oltóval kezdte meg, a sátoraljaújhelyi tűzoltó egységek áramtalanítás, valamint földelés után a tüzet eloltották. A vonaton huszonketten utaztak, az eset során senki nem sérült meg.”