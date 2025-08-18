Lemondott frakcióvezetői posztjáról az MNB-botrányban érintett szegedi fideszes képviselő

A szegedi közgyűlés hétfői ülése előtt lemondott frakcióvezetői posztjáról Polman Eörs fideszes képviselő, aki korábban a jegybanki alapítvány, a PADME felügyelőbizottsági elnöke volt.

A PADME gazdálkodásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék súlyos hiányosságokat és szabálytalanságokat állapított meg, ezért több feljelentést is tettek. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik eljárás, több mint 100 milliárdos lehet a veszteség.

Polner Eörs 2019 óta vezette a PADME felügyelőbizottságát, amiről nem sokkal azelőtt távozott a PADME FB-ből, hogy MNB új elnöke, Varga Mihály nagytakarítást indított a Matolcsy György köre által vezetett MNB-alapítványoknál.

Polner Eörs Fotó: Polner Eörs

Polner korábban arról posztolt, a felügyelőbizottság minden esetben törvényesen járt el, és visszautasította „a személyével kapcsolatos alaptalan támadásokat”. A szegedi momentumos képviselő, Mihálik Edvin viszont az MNB-botrányhoz kötötte Polner távozását.

„Szorul a hurok?” – tette fel a kérdést a Facebookon, majd arról írt, úgy látszik, tényleg felelősségre vonhatják a Fidesz szegedi képviselőjét, hiszen minden előjel nélkül távozott.

Az ügyben küldünk kérdést a helyi Fidesznek, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.

Polner a SzegedMának azt mondta, „nem kell ebben semmi szenzációt keresni, munkahelyi elfoglaltságaim miatt jeleztem a frakciónak, hogy nem tudom ellátni a frakcióvezetői munkámat.” A közgyűlésben ott marad és a pénzügyi bizottsági elnöki posztját is betölti.

Az MNB-botrány miatt áprilisban Polnert 6 igen, 4 nem és 14 tartózkodás mellett lemondatták az önkormányzat felügyelőbizottsági tagságáról. A döntést Mihálik Edvin indítványozta.