Izrael 50 ezer tartalékos katonát hív be a tervezett gázai támadása előtt

Izrael 50 ezer tartalékos katonát hív be a Gáza város ellen tervezett támadása előtt, de a hadműveletet elsősorban hivatásos katonák hajtják majd végre. Erről egy név nélkül nyilatkozó izraeli katonatiszt beszélt. (Cikkünk élesítése után más források 60 ezer tartalékosról írtak.)

A forrás azt mondta, hogy a tartalékosok behívóit a következő napokban küldik majd ki. A tartalékosoknak szeptemberben kell majd szolgálatra jelentkezniük. A légierőhöz vagy a katonai hírszerzéshez osztják majd be őket, de lesznek olyanok is, akik hivatásos katonákat helyettesítenek majd a Gázai övezeten kívül.

Izraeli harckocsi Gáza határában Fotó: JACK GUEZ/AFP

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök augusztus 7-én jelentette be, hogy Izrael teljes katonai megszállás alá vonja a Gázai övezet egészét. A megszállt területet kormányzását pedig idővel átadják majd az izraeli fegyveres erőknek.

A Gázai övezetet a Hamász 2023 októberi terrortámadás óta támadja az izraeli hadsereg. A palesztinok által lakott területen megtervezett éhínség van, amiről itt írtunk bővebben. (via Reuters)