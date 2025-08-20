Izrael 50 ezer tartalékos katonát hív be a tervezett gázai támadása előtt

Izrael 50 ezer tartalékos katonát hív be a Gáza város ellen tervezett támadása előtt, de a hadműveletet elsősorban hivatásos katonák hajtják majd végre. Erről egy név nélkül nyilatkozó izraeli katonatiszt beszélt. (Cikkünk élesítése után más források 60 ezer tartalékosról írtak.)
A forrás azt mondta, hogy a tartalékosok behívóit a következő napokban küldik majd ki. A tartalékosoknak szeptemberben kell majd szolgálatra jelentkezniük. A légierőhöz vagy a katonai hírszerzéshez osztják majd be őket, de lesznek olyanok is, akik hivatásos katonákat helyettesítenek majd a Gázai övezeten kívül.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök augusztus 7-én jelentette be, hogy Izrael teljes katonai megszállás alá vonja a Gázai övezet egészét. A megszállt területet kormányzását pedig idővel átadják majd az izraeli fegyveres erőknek.
A Gázai övezetet a Hamász 2023 októberi terrortámadás óta támadja az izraeli hadsereg. A palesztinok által lakott területen megtervezett éhínség van, amiről itt írtunk bővebben. (via Reuters)
Az izraeli miniszterelnök a Fox Newsnak ismerte el, hogy ilyen terveik vannak.
A több tízezer halott ellenére Izraelnek máig egyik célját sem sikerült elérnie: a Hamász nem semmisült meg, a túszok pedig nem térhettek haza. Eközben az ország korábban elképzelhetetlen külső és belső problémákkal küzd. A folyó és a tenger között azonban továbbra is palesztinként rosszabb, és már mindkét oldalon vannak, akik népirtásra vágynak.
Katasztrofális a helyzet Gázában, és elsősorban Izraelen múlik, meddig marad ez így. A nemzetközi felháborodás hatására kisebb engedményeket tettek, de a tömeges éhezés enyhítéséhez sokkal többet kellene tenni, és sokkal gyorsabban.