A cseh elnök is küldene békefenntartókat Ukrajnába

„Amennyiben Ukrajnában békefenntartó egységeket telepítenének, Csehországnak lehetősége és kötelessége is lenne azok részévé válni, mivel aktív szereplője a békefolyamatnak, és az orosz invázió kezdete óta támogatja a megtámadott országot” – mondta a ČTK hírügynökségnek adott interjújában Petr Pavel cseh elnök. Konkrét részvételük szerinte a megállapodás formájától függ majd.

Petr Pavel cseh elnök Fotó: JOHN THYS/AFP

Jana Černochová védelmi miniszter ugyanakkor kedden arról beszélt, jelenleg nincs napirenden, hogy cseh katonák békefenntartó erők részeként Ukrajnába kerülnének. Ha a tűzszünet után mégis sor kerülne erre, szerinte az hasonlíthatna a volt Jugoszlávia katonai konfliktusát követő helyzethez, vagyis a cseh egységek nem a háborús érintkezési vonalon teljesítenének szolgálatot. A védelmi minisztérium szóvivője, David Šíma szerint a cseh hadsereg részvétele adott esetben kiterjedhetne például az ukrán katonák kiképzésére vagy aknamentesítési feladatokra is. A katonák esetleges kiküldését a kormánynak és a parlament mindkét házának jóvá kellene hagynia.

Trump korábban kijelentette, hogy nem fog amerikai szárazföldi csapatokat küldeni Ukrajnába, de elképzelhetőnek tartja, hogy az Egyesült Államok légi támogatást nyújtson. Korábban a franciák és a britek már felajánlották, hogy küldenének békefenntartókat Ukrajnába. JD Vance amerikai alelnök most arról beszélt, hogy az európai országoknak kell majd viselniük az ukrajnai biztonsági garanciák költségeinek „oroszlánrészét”.