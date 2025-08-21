Amerikai vadászgépeket állomásoztatnának Romániában az európai országok

Európai országok amerikai F-35-ös vadászgépeket állomásoztatnának Romániában, hogy garantálják Ukrajna biztonságát – írta a Times névtelen forrásokra hivatkozva. A lap szerint a kérdést egy amerikai–német–brit–francia–finn–olasz találkozón vitatták meg.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A Bloomberg szerint a háború végével nagyjából 10 európai ország kész csapatokat küldeni Ukrajnába. Donald Trump korábban arról beszélt, hogy katonákat nem küldenének, de légi segítséget készek nyújtani. J. D. Vance amerikai alelnök szerint az európai országoknak kell viselniük az ukrajnai biztonsági garanciák költségeinek „oroszlánrészét”.

A vadászgépek állomásoztatásán túl az európai vezetők azt is szeretnék elérni, hogy Ukrajna továbbra is használhassa hírszerzési célokra az Egyesült Államok műholdjait. Az amerikai Patriot és NASAMS légvédelmi rendszerek szállítását is szeretnék fenntartani, hogy Ukrajna visszaverhesse az esetleges orosz támadásokat. (via Meduza)