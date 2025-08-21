Az orosz energetikai infrastruktúrát támadták drónokkal az ukránok

Ukrán drónok rongáltak meg egy energetikai létesítményt Voronyezs régióban – írja a Meduza. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem csütörtök hajnalban összesen 49 drónt szedett le az országban.

Ukrán katona drónt irányít Fotó: WOLFGANG SCHWAN/Anadolu via AFP

A voronyezsi régió légvédelmi rendszere csütörtök hajnalban több mint öt drónt semmisített meg. Ezek közül az egyik az energetikai infrastruktúrához tartozó létesítményre zuhant, emellett 19 vonatnál voltak súlyos késések.

A rosztovi régiót támadták a legtöbb drónnal az ukránok, itt egy olajfeldolgozó létesítményben keletkezett tűz.