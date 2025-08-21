Az ügyészség indítványozta Renner Erika zaklatójának letartóztatását

Emberölés előkészületének gyanúja miatt a Fővárosi Főügyészség indítványozta a „lúgos orvos” áldozatát zaklató férfi letartóztatását – közölte a vádhatóság.

Azt írták, a főügyészség a Renner Erikát évek óta kitartóan zaklató férfival szemben súlyos, élet elleni bűncselekmény miatt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben végrehajtandó kényszerintézkedés elrendelését indítványozza.

Az eljárás adatai szerint a férfi követte a lúgos orvosként közismertté vált férfi ellen folytatott bűnügyet, és arról sajátos, a jogerős ítélettől eltérő meggyőződése alakult ki, ami egyre inkább a rögeszméjévé vált. Megszerezte a sértett lakcímét, és a nőt több különböző módon és fórumon is zaklatta, emiatt ellene több büntetőeljárás is indult, érdemi büntetőjogi felelősségre vonásának azonban törvényi akadálya volt – írja az MTI.

Renner Erika interjút ad az AFP-nek 2025. február 25-én. Fotó: Isza Ferenc/AFP

A 60 éves R. Lászlót májusban tartóztatták le, miután a távoltartási végzés ellenére megjelent és agresszíven fenyegetőzött Renner tárgyalásán. De a letartóztatását július 18-án megszüntette az ügyészség: bár a vádhatóság szerint a férfi valóban bűncselekményt követett el, az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, így megszüntették a letartóztatását.

A férfi szabadon engedéséből csak augusztus 14-én lett hír, mert a lúgos orvos áldozata, Renner Erika is csak augusztus 13-án kapott értesítést arról, hogy zaklatója ellen megszüntették a büntetőeljárást. Ez pedig a távoltartás megszűnését is jelentette. R. László augusztus 15-én azt nyilatkozta, hogy nem elmebeteg, és nincs meggyőződve a lúgos orvos ártatlanságáról sem, de szerinte Renner Erika félrevezette a hatóságot.

A megalapozott gyanú szerint R. László „növekvő indulatában elhatározta, hogy megöli a nőt”. Augusztus 19-én késő délután a lakásához ment, és kaputelefonon közölte Renner élettársával, hogy: „Még egyszer idejövök, és megölöm a Renner Erikát.”

Az emberölés előkészületével gyanúsított férfi letartóztatását azért indítványozták, hogy ne követhessen el újabb bűncselekményeket. A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben rendelje végrehajtani. A nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt a letartóztatásról.