Egymillió hektár égett le eddig idén az EU-ban

klímaváltozás
Erdőtűz Spanyolországban
Fotó: THOMAS COEX/AFP

Több mint egymillió hektárnyi terület lett tűzvészek martaléka idén az Európai Unióban, a legtöbb 2006 óta, amióta az erdő- és bozóttüzekről statisztikát vezetnek – derül ki az erdőtüzekkel foglalkozó európai információs rendszer (EFFIS) adataiból.

A korábbi - 2017-es - méreteket meghaladó rekord pontosan 1 015 731 hektár volt csütörtök délben, nagyobb terület, mint Korzika szigete. 2017-ben mintegy 988 524 hektárnyi erdő égett le, több mint a fele Portugáliában, ahol az erdőtüzeknek 119 halálos áldozatuk is volt.

Idén eddig négy európai uniós tagállamban - Spanyolországon, Cipruson, Németországban és Szlovákiában - haladták meg a húszéves rekordot, amióta az adatokat jegyzik.

  • Portugáliában a 2017. évi 563 530 hektáros abszolút rekord nem dőlt meg, de éves viszonylatban augusztus 21-ig még soha nem égett le akkora terület, mint most. Hárman estek áldozatul a lángoknak.
  • A legrosszabb helyzetben Spanyolország van, amelynek nyugati részében számos erdőtűz tombol, és négyen meghaltak. Ott több mint 400 ezer hektár égett le eddig idén, az összes érintett uniós terület 40 százaléka.
  • Romániában 126 ezer hektár, Franciaországban 35 600 hektárnyi erdő vált a lángok martalékává.

A Kopernikusz európai uniós időjárás-megfigyelő program részeként működő EFFIS csak a legkevesebb 30 hektárnyi területen égő tüzeket veszi figyelembe. (AFP via MTI)

