Rakétatalálat érte Munkácsot

Csütörtök hajnalban orosz cirkálórakéták találtak el egy üzemet a kárpátaljai Munkácson. A támadás miatt a város hivatalos oldalán arra kérték a lakosságot, hogy ne nyissanak ablakot, és az utcára se menjenek ki.

A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek a Szent Márton Kórházba, két ember önállóan ment be ellátásért. A városháza szerint a sérültek állapota stabil. Vitalij Glagola helyi újságíró arról ír, hogy a Flex elektronikai üzemét érte találat. A csapás miatt a raktárak megsemmisültek és tűz ütött ki.

Éjjel a Huszti járásban található Hárspatak (Lipovec) községben is becsapódott egy orosz drón, ami miatt megsérült egy gazdasági épület, egy lakóház ablakai betörtek, valamint károk keletkeztek az elektromos hálózatban is.

Munkács légvonalban nagyjából 30 kilométerre van a magyar határtól, a háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok. Kárpátalját legutóbb 2022 májusában érte komolyabb találat, akkor Volócon, a hegyekben lőttek szét egy elektromos alállomást és egy vasútállomást. Tavaly egy eltévedt orosz drón csapódott be a Munkácsi járás hegyvidéki területén. (Radio Svoboda/Karpatalja.ma)