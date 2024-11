Légicsapás érte Kárpátalját

Vasárnap reggel lezuhant egy pilóta nélküli légi jármű a Munkácsi járás hegyvidéki területén, írja a KISZó a megyei katonai közigazgatás vezetőjének közlése alapján.

Miroszlav Bileckij gyorstájékoztatója szerint a támadásban senki sem sérült meg, és egyelőre nem tudni arról sem, hogy kritikus infrastrukturális létesítmények megsemmisültek volna.

Vitalij Glagola ungvári újságíró tájékoztatása szerint a drón egy erdős területen csapódott be Várkulcsa és Pósaháza települések közelében. Kárpátalján ez volt a második légicsapás a háború kitörése óta.

photo_camera Katonák és lakosok a dél-ukrajnai Mikolajiv városában. Fotó: HANDOUT/AFP

A Frankfurter Allgemeine Zeitung írt arról, hogy az orosz hadsereg ballisztikus és cirkálórakátékkal támadott ukrajnai célpontokat. Kijevben vasárnap reggel több, a légvédelmi rendszer által kiváltott robbanás is hallatszott, a hatóságok szerint két lakóház kigyulladt. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjában, Dnyipróban, Krivij Rihben és Odesszában is. Előfordulhat, hogy a nagyszabású támadás része volt a Kárpátalján lezuhant eszköz is, csak eltévedt.