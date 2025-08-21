Sulyok Tamás kiszedte a posztjából, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot

Egy órával az eredeti poszt megjelenése után Sulyok Tamás köztársasági elnök módosította a munkácsi rakétatámadásról szóló szöveget.

Az eredeti úgy szólt, hogy mély együttérzését fejezi ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi jobbulást kíván. Ebből törölte az orosz jelzőt.

Fotó: Sulyok Tamás Facebook-oldala

A poszt többi részén nem változtatott. A magyar vezetők közül ő reagált elsőként.

Frissítés: A módosítás miatt megkerestük a Sándor palotát, fél 6 előtt küldték a választ. Azt írták, azért módosították a szöveget, mert „az államfő hivatala még várta a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről”, ugyanakkor Sulyok fontosnak tartotta, hogy elsők között fejezze ki együttérzését.

A hivatal szerint a „megnyilatkozás lényege és valódi szándéka” az volt, hogy Sulyok a harcok befejezésére szólította fel a résztvevőket.

„Érdemes emlékeztetni magunkat arra, hogy minden háború gyűlöletkeltéssel kezdődik. Közös felelősségünk, hogy ne hagyjuk ezt az első lépést sem megtörténni” - írták egy több mint 3 éve tartó háborúval kapcsolatban.

Pár perccel a válasz előtt Orbán Viktor arról posztolt, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, Sulyok viszont még nem módosította a posztját. Emiatt újabb kérdéseket küldünk a Sándor palotának.

Csütörtök hajnalban orosz cirkálórakéták találtak el egy üzemet a kárpátaljai Munkácson. A jelenlegi információk szerint 15 ember sérült meg.

Egy amerikai gyárat találtak el, az ukrán külügyminiszter szerint ez egy polgári létesítmény, aminek semmi köze a hadsereghez.