Munkács, Kárpátalja és az oroszok is kimaradtak a hajnali rakétatámadásra adott Szijjártó-reakcióból

Az orosz külügyminiszter csütörtök délelőtt nyilatkozott az orosz sajtónak, és a Reuters beszámolója szerint arról beszélt, hogy szerinte az ukránok akarják aláásni Trump törekvését a konfliktus rendezésére. Ehhez képest Lavrov szerint Oroszország készen állt a biztonsági garanciákról szóló őszinte tárgyalásokra, de a 2022-es, maximalista orosz álláspont alapján, ami szerint Moszkvának vétójoga lenne minden kérdésben.

Kérdezték arról is, hogy Putyin kész-e találkozni Zelenszkijjel, mire elmondta, hogy Putyin számos alkalommal elmondta már, hogy kész bárkivel találkozni, beleértve Zelenszkijt is, de ehhez hozzátette, hogy előbb arra van szükség, hogy „minden olyan kérdést, amely a legmagasabb szinten megfontolást igényel, megfelelően kidolgozzanak, és a szakértők és miniszterek megfelelő ajánlásokat fogalmaznak meg.”

Ezután Lavrov megkérdőjelezte azt is, hogy Zelenszkijnek egyáltalán lenne-e legitimációja aláírni bármiféle megállapodást, arra utalva, hogy ha lesz esetleg valami aláírnivaló, addigra meg kell oldani a legitim ukrán aláírópartner kérdését. Putyin több alkalommal is kétségbe vonta már az ukrán elnök legitimációját, mivel a mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a háború miatt nem lehetett választásokat tartani. Kijev álláspontja szerint Zelenszkij az ország legitim elnöke, és ha majd vége lesz a háborúnak, lesznek választások.

Megismételte emellett, hogy Moszkva számára elfogadhatatlan, ha európai katonák lennének jelen Ukrajnában, illetve kritizálta a tettrekészek koalícióját tömörítő nyugati vezetőket is, akik szerinte el akarják terelni a figyelmet a konfliktus eredendő okáról. (Reuters, Guardian)