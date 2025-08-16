Melania Trump levelet írt Putyinnak az elrabolt ukrán gyerekek miatt

Donald Trump felesége, Melania Trump levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz, amit az amerikai elnök személyesen adott át az orosz elnöknek Alaszkában, írja a Reuters fehérházi források alapján.
A szlovén születésű Melania Trump nem volt jelen Alaszkában, ahol a két vezető az orosz-ukrán háború miatt találkozott, de megállapodásra nem jutottak.
A fehérházi tisztviselők a levél tartalmát nem ismertették, azon túl, hogy abban az Ukrajnából a háború során elhurcolt gyerekekről volt szó. A háború kezdete óta Oroszország több tízezer ukrán gyereket hurcolt el, elszakítva őket a családjuktól. Ez a cselekedet háborús bűncselekménynek számít, ugyanakkor Moszkva korábban rendre annyit állított, hogy ők csak kimenekítették a háborús zónából a gyerekeket.
Az elhurcolt ukrán gyerekekkel korábban számos cikkben foglalkoztunk:
És idén januárban videóriportot is forgattunk Ukrajnában, olyan fiatalokkal is beszélve, akiknek saját tapasztalataik vannak arról, hogyan bánnak az oroszok az ukrán gyerekekkel.
Nem született megállapodás, mindkét elnök a tervezettnél korábban hagyta el Alaszkát, az előzetesen tervezett munkaebédet törölték, a sajtótájékoztatón pedig nem kérdezhettek az újságírók.
Az Ukrajna elleni háború a gyerekekért is folyik, akiket a megszállt területekről ezrével hurcolnak el az oroszok, hogy identitásukat eltüntetve neveljék fel őket fel. Cikksorozatunk első része.
A deportálás, a szülőktől való elválasztás, az orosz családokhoz való áthelyezés, az orosz állampolgárság megszerzésének kényszerítése, az államilag finanszírozott oroszosítás és a militarizálás mind olyan eszközök, amelyeket az oroszok arra használnak, hogy az ukrán gyerekeket erőszakkal saját nemzetük ellenségévé tegyék. Cikksorozatunk második része.
Az Ukrajnából elhurcolt gyerekekért a szülők és az ukrán állam is versenyt fut az idővel. Több száz gyereknek sikerült hazatérnie, egyedül, vagy rokonok, barátok, civil szervezetek, ukrán hatóságok, külföldi kormányok vagy ukrán és orosz önkéntesek segítségével. Több tízezren azonban még mindig Oroszországban vannak. Cikksorozatunk harmadik része.
A fenti mondatot egy Oroszországba vitt ukrajnai tinédzser nevelőanyja mondta, aki több mint két éve nem látta nevelt fiát. Artem és Katerina története a 444 és a The Reckoning Project együttműködésében most jelenik meg először a médiában.
Darja, a mariupoli lány 16 éves volt, amikor 2022 februárjában megindult az Ukrajna elleni invázió. Családjával együtt több szűrőtábort is megjárt, volt, ahol arról faggatták, az Azov ezred lövésze-e. Története a 444 és a The Reckoning Project együttműködésében először jelenik meg a magyar médiában.