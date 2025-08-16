Melania Trump levelet írt Putyinnak az elrabolt ukrán gyerekek miatt

Donald Trump felesége, Melania Trump levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz, amit az amerikai elnök személyesen adott át az orosz elnöknek Alaszkában, írja a Reuters fehérházi források alapján.

A szlovén születésű Melania Trump nem volt jelen Alaszkában, ahol a két vezető az orosz-ukrán háború miatt találkozott, de megállapodásra nem jutottak.

A fehérházi tisztviselők a levél tartalmát nem ismertették, azon túl, hogy abban az Ukrajnából a háború során elhurcolt gyerekekről volt szó. A háború kezdete óta Oroszország több tízezer ukrán gyereket hurcolt el, elszakítva őket a családjuktól. Ez a cselekedet háborús bűncselekménynek számít, ugyanakkor Moszkva korábban rendre annyit állított, hogy ők csak kimenekítették a háborús zónából a gyerekeket.

Az elhurcolt ukrán gyerekekkel korábban számos cikkben foglalkoztunk:

És idén januárban videóriportot is forgattunk Ukrajnában, olyan fiatalokkal is beszélve, akiknek saját tapasztalataik vannak arról, hogyan bánnak az oroszok az ukrán gyerekekkel.