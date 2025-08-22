A volt fideszes külügyi államtitkár szerint Orbán politikai zsákutcába vitte az országot

„A helyzet, amelybe Orbán Viktor belevezette Magyarországot, nyilvánvaló politikai zsákutca” – írta a VálaszOnline-on megjelent elemzésében Bába Iván külpolitikai szakértő, aki az első Orbán-kormány idején varsói nagykövet, majd a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, 2002 és 2006 között pedig a Fidesz külügyi hivatalának vezetője volt.

Martonyi János minisztersége idején, 2010 és 2014 között a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára volt.

Bába arról ír, hogy a 15 éve elkezdett „nemzeti szuverenitásvédelmi” politika következtében sok milliárd forintnyi uniós támogatás nem érkezett meg. Az Európai Bíróság 2024-ben hozott ítéletét a menedékkérők ügyében fordulópontnak tartja. Magyarországot a kötelezettségek figyelmen kívül hagyása miatt marasztalták el, „megdöbbentő nagyságú” bírságot kiszabva.

Orbán Viktor Tusványoson Fotó: Kristóf Balázs/444

Az egyszeri 80 milliárdos és a napi 400 millió forintos bírságra a kormány egy éve nem reagált érdemben.

„A jogszabályokat – a szuverenitásvédelem jegyében – nem módosította, így a bírság azóta is ketyeg. Jelenleg több mint 570 millió euró (kb. 280 milliárd forint) veszteségnél járunk” – írja Bába. Ezt az uniós támogatásokból vonják le. Szerinte a kormány magatartása azt bizonyítja, hogy erről a pénzről lemondtak, mert nem tudnák feloldani az eddigi magyar és uniós migránspolitika közti ellentmondást jelentős belpolitikai presztízsveszteség nélkül.

Ez a fajta politika jelentősen gyengítette az ország közép-európai helyzetét is. Az elszigeteltségből csak határozott politikai irányváltással lehet kitörni – írta Bába.