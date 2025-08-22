Az Index arról ír, hogy Sulyok Tamás egyre nagyobb tehertétel a kormányoldal számára

„Munkács is megmutatta, Sulyok Tamás egyre nagyobb tehertétel a kormányoldal számára” címmel jelent meg az Index péntek reggeli vezető anyaga azok után, amit Sulyok előző nap alakított.

Fotó: Index

A köztársasági elnök a munkácsi támadás után csütörtökön 8.35-kor arról posztolt, hogy jobbulást kíván az orosz rakétatámadás sérültjeinek, majd egy óra múlva korrigálták a posztot, kihúzva belőle az orosz szót.

Fotó: Sulyok Tamás Facebook-oldala

Azonnal rákérdeztünk a hivatalnál, miért módosították a posztot, mire több órás gondolkodást követően, este 6 után érkezett válasz.

Nem sokkal korábban már Orbán Viktor miniszterelnök is posztolt Munkácsról (aznap először), orosz rakétatámadást említve.

Sulyok hivatala azt írta, a posztot azért módosították, mert „az államfő hivatala még várta a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről.” Az elnök ugyanakkor „fontosnak tartotta, hogy az elsők között fejezze ki mély együttérzését a sérültek felé.”

Rögtön visszakérdeztünk, Sulyok megkapta-e már a hivatalos tájékoztatást, és ki meri-e jelenteni, hogy orosz támadás történt, mire az egyszavas válasz gyorsan megérkezett: „Igen.” A posztot viszont azóta sem módosították.

Török Gábor politikai elemző a történtek után a politikai mellett már digitális analfabétizmussal is vádolta Sulyok Tamást, majd Orbán posztja után baráti pofont emlegetett.

„Amit az elnök kitörölt, a miniszterelnök beleírta. Jött már innen selyemzsinór egy elnöknek, most egy másik kapott egy baráti pofont. Bármi is van az egész mögött, azért ennek az üzenete elég világos.”

Lakner Zoltán és a Political Capital is arról írt, Sulyok posztja bizonyítja, hogy a kormánynak nincs szuverenitása Oroszországgal szemben. Holott a szuverenitás a kormány egyik legfontosabb üzenete.

Ezek után kifejezetten érdekes a kormánytól nem túl távol álló Index péntek reggeli anyaga, amiben Nagy Attila Tibor politológus azt fejtegeti, „nem kizárt, hogy Orbán Viktorban már megfogalmazódott az államfő lemondatásának gondolata.”

Az Index után megnéztük, hogyan kezelte a kormányhoz még közelebb álló sajtó Sulyok posztját. Kiderült, az MTI be sem számolt róla a hírek között (Szijjártó Péter és Orbán Viktor üzenete megjelent), ahogy nem találtuk meg az Origo és a Hirado.hu címlapján, de még az archívumában sem. Az utolsó hír róla mindhárom helyen az, hogy átadta a Szent István Rend kitüntetéseit.

Sulyok augusztus 20-án Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Magyar Nemzet kitette a posztot, de csak délután negyed 2 körül. A szövegváltoztatást nem említették, csak egy az egyben lehozták azt, ami akkor épp olvasható volt a köztársasági elnök Facebook-oldalán.

Az Index egyébként a posztról csak a módosítás után számolt be 11 körül, már magyarázatot is adva arra. Nekik név nélkül ugyanazt mondták, mint amit mi pár órával később hivatalos válaszként is megkaptunk. Utána még négy cikket kitettek ebben a témában, címben felhívva a figyelmet arra, hogy míg Sulyok törölte a posztjából, Orbán orosz rakétatámadásról beszél.