Lakner Zoltán: A kormány minden eddiginél látványosabban bebizonyítja, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben

POLITIKA
Lakner Zoltán interjút ad a 444-nek 2020-ban.
Fotó: Botos Tamás/444

Lakner Zoltán politológus a Facebookon így értékelte azt, hogyan kommunikálta a kormány (és az államfő), hogy az orosz hadsereg lebombázott egy amerikai gyárat Munkácson:

„Segítek: a »Munkácsot ért rakétatámadás«, az »éjszakai események«, az »Ukrajnából érkező hírek« mutatják, mennyire nem találja a kormány a megfelelő formulát a kárpátaljai orosz rakétatámadás megnevezésére, holott van egy, a történelemben jól kipróbált terminológia az ilyesmire, mégpedig a »sajnálatos események«.

Ennek további előnye, hogy passzol Orbán Balázs 1956-ról kifejtett nézeteihez is.

Nem kell ahhoz a szerkesztési előzményeket nézni, mit művel a magyar kormány, bár azért a borsófőzelék-felelős sokat tesz a helyzet tudatosításáért.

A digitális polgári harcosok órák leforgása alatt teleszemetelték az online teret az ukrán önmegtámadás és a hadiüzemet érő katonai csapás verziókkal, miközben egy amerikai tulajdonú kávéfőzőgyárat ért találat Munkács mellett, és hát ugye Amerika is már Trump és nem Biden.

Egy biztos, a magyar kormányzat ma minden eddiginél látványosabban, széltében-hosszában bebizonyítja, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben: semeddig.

A nemzetbiztonsági kockázat a várbeli spájzban van.”

orosz-ukrán háború POLITIKA csapás oroszország gyár orosz-ukrán háború munkács nemzeti szuverenitás lakner zoltán szuverenitás usa ukrajna kárpátalja rakétázás
