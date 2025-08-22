Egy újabb támadás után ismét leállt a Barátság kőolajvezeték

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál” – írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. Emiatt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt.

A miniszter szerint ez az energiabiztonság elleni támadás, és egy újabb kísérlet arra, hogy „belerángassanak minket a háborúba”, de „nem fog menni.”

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A legutóbbi támadás után két nappal, kedd éjjel állt helyre a szállítás. A korábbi eseteknél Szijjártó burkoltan megfenyegette az ukránokat, mikor arra utalt, Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója. Most erről nem írt.

orosz-ukrán háború gazdaság barátság kőolajvezeték orosz-ukrán háború Szijjártó Péter
Kapcsolódó cikkek

Szijjártó Péter: Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéken

A külügyminiszter megköszönte a támadás okozta károk gyors elhárítását Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek.

Molnár Kristóf
külföld

Dróntámadás érte a Barátság-kőolajvezeték egyik oroszországi állomását, Szijjártó nekiesett az ukránoknak

A Mol szerint „a kőolajszállítás az ütemterveknek megfelelően zajlik”, de ez nem nyugtatta meg a magyar külügyminisztert.

Urfi Péter
külföld