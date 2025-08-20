Szijjártó Péter: Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéken

Kedd éjszaka helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéken, amin egy orosz transzformátorállomást elleni vasárnapi ukrán támadás óta szünetelt a szállítás. A hírt Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter jelentette be a Facebookon.

Szijjártó azt írta, megköszönte a támadás okozta károk gyors elhárítását Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek. Ukrajnának pedig azt üzente, hogy a magyar kormány elvárja, hogy ne kövessen el újabb támadást Magyarország energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. „Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!”

Szijjártó vasárnap felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte a transzformátorállomás elleni támadást. Akkor azt írta, hogy a támadásokkal Brüsszel és Kijev a háborúba akarja „belenyomni” Magyarországot, de ez nem fog sikerülni.

A múlt héten Ukrajna a Barátság-kőolajvezeték egyik szivattyúállomását támadta, Szijjártó akkor is burkoltan megfenyegette az ukránokat.