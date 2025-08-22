Sándor-palota: Nem egyeztettek a kormánnyal Sulyok Tamás munkácsi bejegyzéséről

Velős, tömör választ adott a Sándor-palota a Telexnek arra a kérdésére, hogy volt-e bármilyen kommunikáció a kormány és a Sándor-palota között Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtök reggeli Facebook-bejegyzéséről. A bejegyzésben előbb Sulyok leírta, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, később azonban módosította a bejegyzést és kivette az orosz szót.

A lap kérdésére a Sándor-palota válasza mindössze annyi volt: „Nem.”

Válaszukból az is kiderült, hogy „elvileg nem” kerülhet ki Sulyok Tamás jóváhagyása nélkül tartalom a köztársasági elnök hivatalos Facebook-oldalára, amit ketten kezelnek.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A bejegyzés módosítását csütörtök délután azzal magyarázták, hogy „az államfő hivatala még várta a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről.” Ez a bejegyzés pontosan azzal egyidőben került ki, hogy Orbán Viktor is kiposztolta, hogy támadás történt, amiben megnevezte az oroszokat. Ezért kérdezte a Telex, hogy volt-e egyeztetés a két hivatal között.