Több mint 55 millió amerikai vízummal rendelkező külföldit vizsgál át a Trump-adminisztráció

Több mint 55 millió érvényes amerikai vízummal rendelkező külföldi személyt vizsgál át a Trump-kormányzat, olyan szabálysértések után kutatva, amelyek kitoloncoláshoz vezethetnek - jelentette be a Fehér Ház csütörtökön.

Az intézkedés része az Egyesült Államokban tartózkodó külföldiekkel szembeni egyre fokozódó nyomásnak (aminek vannak egészen embertelen és extrém leágazásai is) - írja az Associated Press (AP).

A lap kérdéseire adott írásbeli válaszában az amerikai külügy jelezte, hogy minden amerikai vízummal rendelkező személy „folyamatos átvilágításon” esik át, amelynek során minden olyan jelet megvizsgálnak, ami arra utalhat, hogy nem jogosult az Egyesült Államokba való belépésre vagy tartózkodásra.

Amennyiben ilyen információkat találnak, a vízumot visszavonják, és ha a vízumtulajdonos az Egyesült Államokban tartózkodik, kitoloncolhatják.

Donald Trump a Daytona 500-on 2025. február 16-án. Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Donald Trump elnök hivatalba lépése óta a kormányzat az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó migránsok és a külföldi diákok kitoloncolására összpontosít. Az új bejelentés megfogalmazása azonban az AP szerint azt sugallja, hogy a folyamatos átvilágítási folyamat, amiről még a tisztviselők is elismerik, hogy időigényes, sokkal széles körűbbé válik az eddig ismertnél.

„Az átvilágítás részeként minden rendelkezésre álló információt felülvizsgálunk, beleértve a bűnüldözési vagy bevándorlási nyilvántartásokat, illetve minden olyan információt, amely a vízumkiadás után került napvilágra, és amely miatt a jogosultság megvonható” – közölte a minisztérium.

A Belbiztonsági Minisztérium adatai szerint tavaly 12,8 millió zöldkártya-birtokos és 3,6 millió ideiglenes vízummal rendelkező ember volt az Egyesült Államokban. A most bejelentett 55 milliós szám arra utal, hogy egyes felülvizsgálat alá vont személyek jelenleg az Egyesült Államokon kívül tartózkodnak többszöri belépésre jogosító turisztikai vízummal – mondta Julia Gelatt, a Migration Policy Institute amerikai bevándorláspolitikai programjának igazgatóhelyettese.