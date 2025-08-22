Véres falakról és padlóról készült felvételek egy szolnoki gyermekotthonból

Véres falak és padló, valamint egy betört üvegű ajtó látszik azon a felvételen, melyet Szolnok ellenzéki polgármestere tett közzé – közölte az RTL Híradó.

Győrfi Mihály szerint a videó egy helyi gyermekotthonban készült 2024 nyarán, miután egy gyerek kárt akart tenni magában. A polgármester azt mondta, feljelentést tett az ügyben.

Az RTL múlt héten már közölt egy riportot a szolnoki gyermekotthonról. Egy áldozat nevét és arcát vállalva beszélt az otthonban történt bántalmazásokról. Az áldozat azt mondta, hogy 15 éves korában fogdosta a szolnoki befogadóotthon egyik nevelője, aki a lány állítása szerint egy 6 éves kisfiút is odavágott az ágyhoz, mert felidegesítette magát a gyerek viselkedésén. A műsorban elhangzott, a középkorú férfi megverte a fiúkat és molesztálta a kislányokat.

A vasárnapi riport után Győrfi Mihály polgármester be akart menni a gyermekotthonba, de nem engedték be.