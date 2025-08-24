Hajszál híján operatőrt tarolt a repülő motor a balatoni Moto GP-n

Kis híján súlyos baleset történt a balatoni MotoGP szombati napján, amikor Pedro Acosta kicsúszott, és a levegőbe repülő motorja eltalálta egy operatőr kameráját, vette észre a Telex. Az eset komoly biztonsági aggodalmakat keltett. A MotoGP 1992 óta először tért vissza Magyarországra, miután a versenypálya a futam előtt több fejlesztést bevezetett. A lap szerint a nyolcas kanyar nagy sebességű szakaszán vannak problémák, ahol a szombati időmérőn több baleset történt. A MotoGP által közzétett videó az Acosta-esetről: