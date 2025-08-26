A török közlekedési miniszter kiposztolt egy videót arról, hogy 225 km/órával száguld, meg is bírságolták

Megbírságolták Abdulkadir Uraloğlu török közlekedési minisztert, miután vasárnap kiposztolt egy videót arról, hogy 225 km/órával száguld az autópályán – írta meg a Guardian.

Az X-re feltöltött videón a főváros, Ankara közelében vezet az autópályán, miközben török népdalokat és Recep Tayyip Erdoğan elnök beszédeit hallgatja, és a miniszter azt a hashtaget tette hozzá, hogy #Törökországfelpörög.

Az összevágott videón a sebességmérőn látszik, hogy Uraloğlu 225 km/órával száguld, márpedig a törökországi autópályákon maximum 135 km/órával lehet menni. Pár órával később Uraloğlu újra kiposztolta a videót, és közölte, hogy 9267 török lírára (kb. 77 ezer forintra) bírságolták meg gyorshajtásért, de azt állította, csak ellenőrizte az autópályát, és véletlenül lépte át a sebességhatárt. Azt ígérte, ezentúl sokkal óvatosabb lesz.