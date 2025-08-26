Jelenlegi vezérigazgató-helyettesek is pályáztak a BKK és a BKV vezérigazgatói posztjára

Múlt vasárnap zárult a két fővárosi közlekedési cég vezetésére kiírt pályázat jelentkezési határideje. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Népszava megkeresésére elárulta, a BKV élére 11-en, a BKK élére pedig 9-en jelentkeztek, míg a legutóbbi pályázat során márciusban előbbi esetben hat, utóbbi esetben pedig csak hét pályázat érkezett.

A lap információi szerint a BKK élére pályázott a cég egyik jelenlegi vezérigazgató-helyettese, Bodor Ádám, aki korábban uniós projektekkel is foglalkozott, de dolgozott Brüsszelben és volt miniszteri biztos is. A BKV élére jelentkezők között pedig ott van Szedlmajer László, a cég jelenlegi autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese. A Népszava értesüléseit azonban Kiss Ambrus nem kívánta sem megerősíteni, sem pedig cáfolni.

„A neveket és a pályázatokat nyilvánosságra fogjuk hozni, miután átesnek a hivatali ellenőrzésen és a jogszabályoknak megfelelően anonimizálják ezeket” – ígérte a főigazgató. Ezt követően adják át a pályázati dokumentumokat a Tisza párti Orbán Árpád vezette pályázati bizottságnak. „Az már a bizottságon is múlik, hogy a kiválasztás lezárul-e szeptember végéig és a Fővárosi Közgyűlés szavazhat-e a jelöltektől a szeptember végén esedékes következő rendes ülésen” – tette hozzá a Kiss Ambrus.

A két közlekedési társaság azután maradt vezérigazgató nélkül, hogy Karácsony Gergely főpolgármester menesztette Bolla Tibort, miután megírtuk, több közös fotó is készült róla és a a számlagyár működtetésével gyanúsított F. Zsoltról. A BKV-t 13 éve vezető Bollát rejtve szoros szálak fűzik a bűnszervezethez, ami éveken keresztül szisztematikusan fosztotta ki a közlekedési vállalatot. Ács Dániel feltárta, hogy a BKV-menedzser családi cégébe a Sys egy rövid időre beszállt tulajdonosként, és betolt 133 millió forintot tagi kölcsönként. A Sys a Nagymesterként emlegetett F. Zsolt cége, aki a vád szerint az egész bűnszervezetet irányította. Kiderült az is, hogy F. Zsolt és Bolla szoros kapcsolatot ápolt.