Megszólalt Szijjártó Magángépszakértő Péter Orbán repülőútjáról

A HVG megnézte a mai Harcosok Órája című pártpodcastot, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerepelt. A műsorban – bizonyosan sok minden mellett – Orbán Viktor adriai útjáról is volt szó, ahova Schmidt Mária családjának magánrepülőjével utazott a miniszterelnök a kollégáival, elvileg szabadságra. A külügyminiszter szerint a miniszterelnök „egy füves placcról felszállni képes propelleres kisgéppel utazott el”, tehát az nem luxusgép, hisz „nagy luxusjetek nem tudnak fűről felszállni”. Ha valaki, Szijjártó Péter tudja ennek a kérdésnek az árnyalatait Magyarországon.