Leszerelne a honvédségi toborzókampány arca, mert elégedetlen a minisztériumi vezetéssel, de nem engedik neki

Pálinkás Szilveszer arca a Honvédség arca egyben

„Azért nyújtottam be a leszerelési kérelmet, mert nem értettem egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetési szemléletével. Nem tudtam azonosulni azzal a szervezettel, amelynek az arca voltam”

Ezt Pálinkás Szilveszter százados, a Honvédség toborzókampányának arca mondta a Telexnek. A rohamlövész a S.E.R.E.G. című tévésorozatban is szerepel, és ősszel látható lesz a mozikban is, miután bemutatják a Sárkányok Kabul felett című, részben szintén a hadsereg által finanszírozott játékfilmet, aminek egyszerre katonai szakértője és szereplője is volt. De megjelent több toborzó videóban is

Pálinkás olyan beosztásban dolgozik katonai szakreferensként a minisztériumban, hogy a közvetlen főnöke maga Szalay-Borobrovniczky Kristóf miniszter, a vezetés kritizálása tehát a vele való konfliktusra utal.

Pálinkás valójában már egy hónapja felmondott volna, csakhogy a veszélyhelyzetre hivatkozva megtagadták az elbocsátását. A törvény szerint veszélyhelyzet idején ugyanis csak közös meggyezéssel lehet leszerelni a Honvédségtől.

Pálinkás, aki a képzettebb magyar katonák közé tartozik, nem adta fel, és keresi a jogi lehetőséget a távozásra. Pálinkás 2017-ben szerelt fel, utána elvégezte a patinás brit Sandhurst Royal Military Academyt, ahová együtt járt Orbán Gáspárral. Majd katonai felderítői képzést kapott az Egyesült Államokban.