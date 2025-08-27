Második éve zuhan a német ipari termelés

2025 második negyedévében 2,1 százalékkal csökkent a német ipari vállalatok forgalma az előző év azonos időszakához képest. Ez már a nyolcadik negyedév egymás után, amikor az adatok csökkenést mutattak, derül ki az EY friss jelentéséből.

Ezzel párhuzamosan csökken a foglalkoztatás is, egy év alatt 114 ezer munkahely szűnt meg Németországban, a legnagyobb létszámleépítés pedig az autóiparban történt. Főleg ez utóbbi különösen rossz hír a német iparnak különösen kitett magyar gazdaságnak, annál is inkább mert az EY szakértői további romlásra és elbocsájtásokra számítanak. A győri Audinál zajló leépítésekről nyár elején írt a 444.

Az Audi győri gyára Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A második negyedévi 2,1 százalékos csökkenés azért is aggasztó, mert az első negyedévben 0,2 százalékos volt csak a csökkenés. Az elektronikai ipar minden nagy ágazat visszaesést mutatott, a legfontosabb ágazatban, az autóiparban 1,6 százalékos volt a visszaesés, írja az elemzés a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai alapján.

A romló értékesítési adatokra sok német ipari vállalat létszámleépítéssel reagál. Június 30-án 2,1 százalékkal kevesebb volt a németországi alkalmazottak száma, mint egy évvel korábban. Ez 114 ezer munkahely megszűnését jelenti. A legtöbb munkahely az autóiparban szűnt meg: mintegy 51 500-al kevesebben dolgoznak a német autóiparban, mint egy évvel korábban, ez közel 6,7 százalékos csökkenés.

„A hatalmas nyereségcsökkenés, a kapacitásfelesleg és a gyengélkedő külföldi piacok miatt elkerülhetetlen a jelentős létszámleépítés – különösen Németországban, ahol a menedzsment, az adminisztráció és a kutatás-fejlesztés működik” – mondta Jan Brorhilker, az EY szakértője. Szerinte a leépítések folytatódni fognak, mert sok vállalatnál még jelenleg is zajlanak az költségcsökkentési és átszervezési programok.

Az ipari forgalom visszaesését elsősorban a gyenge belföldi kereslet okozza. Míg az ipari vállalatok exportja 0,6 százalékkal csökkent, a németországi ügyfelekkel való forgalom egy év alatt 3,8 százalékkal esett vissza. Brorhilker szerint a befektetők évek óta visszafogottak Németországban, „ami nyilvánvalóan a német gazdasági fordulatba és a németországi üzleti környezet tartós erősödésébe vetett bizalom hiányára vezethető vissza. De az is közrejátszik, hogy sok probléma már évek óta ismert, de eddig nem foglalkoztak velük hatékonyan: a túl magas adóterhek, a magas bérköltségek, a bénító bürokrácia, a lassú engedélyezési eljárások és a lassú digitalizáció”.

A visszaesés másik oka a gyengülő export. A második negyedévben 10 százalékkal zuhant a Egyesült Államokba irányuló kivitel, miközben az USA a német ipar legfontosabb exportpiaca. A visszaesést első sorban magas importvámok okozzák. 14 százalékkal csökkent a Kínába irányuló német export, ennek oka elsősorban hogy a korábban igen jól jövedelmező autóexport összeomlott az EY elemezése szerint. A kínaiak ma már a külföldi autók helyett sokkal inkább választják a hazai gyártású és jelentősen olcsóbb elektromos autókat.

Brorhilker reméli, hogy a szövetségi kormány azonnali beruházási programja pozitív hatással lesz. „Érezhető növekedési impulzusra van szükség, különben a hangulat nem fog megváltozni.”