A Viva TV-ből Epsomba: zárt körű privát angol elitklubban vásárolt tagságot Rákay Philip, concierge kíván jó szórakozást a gyerekeknek

Rákay Philip, az egykori VIVA TV-s műsorvezetőből NER-es producerré lett, a Megafontól a politikai tanácsadáson át a Petőfi-filmig többfelé szakító politikai vállalkozó bevásárolta magát a privát angol elitklubok világába.

Rákayba a londoni Royal Automobile Club epsomi kastélyában botlott egy alkalmi magyar vendég, aki egy lesifotót is készített a fideszes kommunikátorról, amint kétsoros, bézs színű zakójában, a wimbledoninál wimbledonibbra nyírt tökéletes gyepen sétál telefonálás közben.

A képet olvasónk a találkozásról szóló beszámolójával együtt nekünk is elküldte:

„Épphogy megérkeztünk az angol királyi család által patronált klub vidéki birtokára, na kibe botlottam? Rákay Philipbe. Azt hittem, rosszul látok. A vendéglátónktól tudtam meg, hogy az RAC egy szigorúan zártkörű klub, londoni központtal, az angol arisztokrácia és a felső tízezer, az úgynevezett “old money” emberek elit klubja, ahová pénzzel sem könnyű bevásárolnia magát akárkinek. Szigorúan ajánlásos alapon lehet csak valaki klubtag, ez több, komoly kreditekkel rendelkező ajánló tagot és hosszú, akár évekig tartó várólistát, plusz egyéb feltételeket is jelent. A Rákay nevű NER lovag szemmel láthatóan nem vendég volt ott, hanem klubtag”

- írta a közegről, hozzátéve, hogy Rákay „otthonosan mozgott a kastélyban és a birtokon a feleségével és a gyerekeivel együtt, a concierge és a főpincér is a nevén szólította”.

„Ebédidőben néhány asztal távolságra ültünk tőlük, így elég jól meg tudtam figyelni Rákayt és családját. Elegánsan voltak felöltözve és nagyon visszafogottan, komfortosan viselkedtek, mint akik otthon vannak, s közben, ha jól hallottam valami operafesztiválról beszélgettek. Pár óra múlva, amikor távoztunk a vendéglátóinkkal, a Rákay család éppen talpig szmokingban és estélyiben egy sofőr által vezetett fekete Mercedes kisbuszba szállt be, a concierge jó szórakozást is kívánt nekik.”

Az olvasói levelet szint megkapó Telex kérdésére Rákay megerősítette, hogy valóban tagja a Royal Automobile Clubnak”, de jelezte, hogy további kérdésekre ezzel kapcsolatban a privát szféráját védendő nem szeretne válaszolni.

Mint a Telex írja, A RAC egy rendkívül szigorű felvételi mechanizmussal rendelkező, a létszámát az exkluzivitását 17 ezer főben maximáló elitklub. A belépési díj 5500 font (2,5 millió forint), és fizetni kell pluszban a házastárs/élettárs után is. Erre jönnek rá még a szintén több ezer fontra rúgó éves díjak. A klubnak két klubháza van, az egyik Londonban, a másik a Woodcote Parkban, Epsom mellett, ott, ahol Rákayról a fenti kép is készült.

A Telex szerint a RAC tagságának egyik előnye, hogy több mint 80 magánklubhoz biztosít hozzáférést a világban, e hálózat révén a klubtagság globális „társadalmi útlevéllé” alakulhat át, amely más exkluzív, specifikus hálózatokhoz is hozzáférést biztosít.