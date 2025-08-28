Ha náciörökös vagy, inkább ne oszd meg az SS-es apád által elrabolt barokk festményt (aztán ne tüntesd el még egyszer)

Argentin ingatlanhirdetésben bukkant fel egy évtizedek óta keresett italiai barokk festmény, ami még a II. világháborúban tűnt el Hollandiából. Giuseppe Ghislandi Egy hölgy portréja című képe a negyvenes évekig egy amszterdami műkereskedő gyűjteményének volt a része, amit a háborúban a nácik sajátítottak ki. Bár 1945 után a gyűjtemény egy része visszakerült a holland nemzeti galériába, több kép, köztük a Contessa Colleoniról készült portré soha nem került elő.

Egészen addig, míg a közelmúltban ott nem volt egy ingatlanhirdetésben egy kanapé fölött. A Buenos Aires melletti ház egy olyan magas rangú náci lányáé volt, aki sok társához hasonlóan a második világháború után Dél-Amerikába menekült. Friedrich Kadgien SS-tisztként Hermann Göring pénzügyi segítője volt a Harmadik Birodalomban, a második életében pedig Argentinában lett sikeres üzletember. Legalábbis sejtették róla, hogy a képek egy részét kivitte magával: Nem sokkal azelőtt, hogy 1979-ben meghalt, egy amerikai iratban azt írták róla, hogy „jelentős vagyon birtokában van, még mindig hasznos lehet számunkra.”

A képeket hosszabb ideje keresték holland oknyomozó újságírók is, az eredeti tulajdonos örökösei pedig továbbra sem mondtak le arról, hogy visszaszerezzék az elrabolt képeket. A nyomozásban végül az hozott áttörést, hogy Kadgien egyik lánya árulni kezdte a házát. Az ingatlanhirdetésen látható olasz festményen túl a nővére instaoldalán felbukkant egy másik érdekes kép is: ezen egy szintén elrabolt festmény, Abraham Mignon 17. századi holland festő virágcsendélete volt látható a háttérben.

Úgy tűnt, hogy ezzel az ügy hamarosan megoldódhat, hiszen a hírek hatására az argentin rendőrség is házkutatási paranccsal ment az eladósorban lévő házhoz. A keresett képet azonban már nem találták a helyén: mire a rendőrök kiértek, a falon egy nagy szőnyeg lógott - a festmény pedig eltűnt. Helyette csak két fegyvert tudtak lefoglalni - az ügyben most csempészet eltussolásának gyanúja miatt folyik a nyomozás.

(via BBC)