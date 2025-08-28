Kővel dobálták meg a kampányoló láncfűrészes elnököt

Kövekkel és palackokkal dobálták meg Javier Milei argentin elnököt egy hozzá kötődő korrupciós botrány miatt.

Milei, aki épp az októberi félidős választásokra kampányol, egy kisteherautó hátuljában ült és támogatóit üdvözölte Lomas de Zamora városában, Buenos Airestől 20 km-re délre, amikor a tüntetők növényeket, köveket és palackokat kezdtek dobálni a járművére, amiben az elnök testvérével, Karina Mileivel utazott. Az elnököt és testvérét a biztonsági személyzet gyorsan kimenekítette, miután elhagyták a helyszínt, az elnök támogatói és ellenzői összecsaptak egymással.

Milei a megdobálás pillanataiban Fotó: LUCIANO GONZALEZ/Anadolu via AFP

Percekkel a megdobálása előtt az elnök beszélt a korrupciós botrányról, amely a fogyatékossággal élők ügynökségének volt vezetője által kiszivárogtatott hangfelvételek után robbant ki. A felvételeken az ügynökség volt vezetője azt állította, hogy Karina Milei, az elnök kifejezetten befolyásos testvére zsebre tette a fogyatékossággal élőknek szánt pénzeket, egészen konkrétan a vádjai szerint minden szerződésből 3 százalékot rakott el magának.

„Minden, amit [a volt vezető] mond, hazugság” – mondta Javier Milei újságíróknak Lomas de Zamorában, mielőtt kitörtek a tiltakozások, és hozzátette: „Bíróság elé állítjuk, és bebizonyítjuk, hogy hazudott”.

A botrány milyen kínosan érintheti Mileire támogatottságát a választások előtti időszakban, ami az első nagy próbatétel lesz a libertárius Milei számára, mióta 2023 decemberében hivatalba lépett azzal az ígérettel, hogy fellendíti Argentína gyengélkedő gazdaságát. Az 54 éves politikusnak sikerült csökkenteni a makacsul magas inflációt és költségvetési többletet elérni azáltal, hogy jelentős költségvetési megszorításokat hajtott végre, többek között a fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatások kiadásain.

Fotó: LUCIANO GONZALEZ/Anadolu via AFP

Milei még a Latin-Amerikában megszokotthoz képest is extrém egyéniség, a magát anarchokapitalistának valló, Ferenc pápát a kommunizmust terjesztő balos faszszopónak nevező, bozontos hajú elnök megválasztása előtt láncfűrészt lóbálva dobált a saját képével díszített amerikai dollárokat a rajongói közé. Milei portéját itt lehet elolvasni.

(Guardian)