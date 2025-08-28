Orbán Balázs az Erste Pride-os reklámjáról: Meg lehet állítani a genderpropagandát a határon!

„Kikerült a Pride-provokáció az Erste reklámfilmjéből. Megéri kiállni a gyermekvédelem mellett” – írja csütörtöki posztjában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, újdonsült fideszes kampányvezér.
Mint szerdán megírtuk, a bank magyarországi leányvállalatának kérésére az Erste Group eltávolította a magyarországi Budapest Pride-ot bemutató jelenetet a nagy történelmi eseményeket bemutató reklámfilmből.
A bank idén az Európai Alpbach Fórum (EFA) szponzora, erre az osztrák rendezvényre készítették a mesterséges intelligencia által generált rövidfilmet. A film mottója: „Európa a bátorságra, a szolidaritásra és a jövő aktív alakításának képességére épült”.
„Meg lehet állítani a genderpropagandát a határon!” – írja most posztjában annak a miniszterelnöknek a politikai igazgatója, aki az év elején azt mondta, a Pride szervezőinek idén nem éri meg bajlódnia, úgysem lesz megtartva. Ehhez képest a fővárosi önkormányzat segítségével megvalósult Budapest Pride volt az ország eddigi legnagyobb Pride-ja.
2010 óta először nem Gyürk András lesz a Fidesz országos kampányfőnöke. A politikai igazgató megbízása arra utal, hogy Orbán Viktor testközelből vezérli majd a jövő évi választási kampányt.
Amelyet a mesterséges intelligencia által készített filmben nagy történelmi események közé emeltek.
Miközben Orbán Viktor és mögötte a teljes kormányzat arról beszélt, hogy idén nem lesz Pride Budapesten, egy maroknyi elszánt csapat összehozta az ország történetének egyik legnagyobb demonstrációját. Jogi mestercsel, kifaroló támogatók, be nem tartott DK-s ígéret, belső kommunikációt megfigyelő szélsőjobbosok, és utolsó pillanatban, titokban megadott rendőrségi oké: a 2025-ös Pride szervezésének kulisszatitkai.
Az idei Budapest Pride történelmi jelentőségű esemény volt, és egyben szeg a lejárt szavatosságú rendszer koporsójában. A minden várakozást felülmúlóan nagy tömeg joggal lehet büszke arra, hogy nevetségessé tette fél év szabadságellenes erőlködését.