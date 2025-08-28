Reagált a minisztérium arra, hogy leszerelne a honvédség toborzókampányának arca

Szerdán számoltunk be arról, hogy leszerelne a honvédségi toborzókampány arca, de nem engedik neki. Pálinkás Szilveszter azt mondta: „Azért nyújtottam be a leszerelési kérelmet, mert nem értettem egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetési szemléletével. Nem tudtam azonosulni azzal a szervezettel, amelynek az arca voltam”.

A Honvédelmi Minisztérium erre reagáló közleményében azt írja: „A nemrég századossá előléptetett Pálinkás Szilveszter a Magyar Honvédség megbecsült katonája, akinek a legmagasabb kiképzést és nagyértékű külföldi tanulmányokat fizetett a Honvédség. Éppen ezért – és a háborús veszélyhelyzetre különös tekintettel – Pálinkás századost az MH vezérkarfőnöke, dr. Böröndi Gabor vezérezredes tatai hadműveleti tiszti beosztásba helyezte, megbízta egy fontos feladattal, amely teljesítését követően közös megegyezéssel leszerelhet majd a Honvédségtől.”

Pálinkás a S.E.R.E.G. című tévésorozatban is szerepel, és ősszel látható lesz a mozikban is, miután bemutatják a Sárkányok Kabul felett című, részben szintén a hadsereg által finanszírozott játékfilmet, aminek egyszerre katonai szakértője és szereplője is volt.

Pálinkás olyan beosztásban dolgozik katonai szakreferensként a minisztériumban, hogy a közvetlen főnöke maga Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter, a vezetés kritizálása tehát a vele való konfliktusra utal.

A minisztérium egyébként azt is közölte, a toborzás folytatódik, aminek hatására eddig már több mint hatezer fiatal csatlakozott a honvédséghez.

(MTI)