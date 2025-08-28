Sorsoltak a BL-ben, Szoboszlaiék a Reallal és a Fradit kiverő Qarabaggal is játszanak, a címvédő PSG a Bayernt és a Barcát kapta az első kalapból

Idén másodszor rendezik meg a Bajnokok Ligáját egy nagy, 32 csapatos főtáblás rendszerben. A 32 csapatot négy nyolccsapatos kalapba sorolták, mindegyiknek minden kalapból két-két ellenfelet sorsoltak ki.

A tavalyi győztes PSG az első kalapból, tehát a legnehezebb ellenfelek közül a Bayernt és a Barcelonát kapta, előbbivel otthon, utóbbival idegenben játszik. A harmadik kalapba került a tavaly Európa-ligát megnyerő Tottenham, amellyel a júliusi Európai Szuperkupa-meccs után ismét találkoznak, Párizsban.

A Liverpool mindkét madridi csapattal otthon játszik. A Real mellett a májusban BL-döntős Intert kapták még az első kalapból, szóval Szoboszlait és Kerkezt akár Milánóban is meg lehet majd nézni. A Fradit kiverő Qarabaggal is összesorsolták őket – az hazai meccs lesz –, emellett mennek Frankfurtba, Marseille-be és a Galatához, és fogadják a PSV-t.

Az első kalapos csapatok egymás elleni meccse:

PSG-Bayern,

Barcelona-PSG,

Real-Manchester City,

Liverpool-Real,

Manchester City-Dortmund,

Bayern-Chelsea,

Inter-Liverpool,

Dortmund-Inter,

Chelsea-Barcelona.

További érdekesnek ígérkező, második, illetve harmadik kalapos csapatokat érintő meccsek:

Arsenal-Bayern,

Inter-Arsenal,

Arsenal-Atletico,

Leverkusen-PSG,

Manchester City-Leverkusen,

Atletico-Inter,

Juventus-Dortmund,

Real-Juventus,

Tottenham-Dortmund,

Napoli-Chelsea,

Manchester City-Napoli.

A Qarabag a Liverpool mellett a Chelseat, a Napolit és az Ajaxot is megkapta a sorsoláson.

A hozzánk legközelebbi meccshelyszín Prága lesz, a Slavia a Barcelonát, az Arsenalt, a Bodø/Glimt és az Athletic Bilbaót fogadja majd.

A részletes, napokra lebontott menetrend ma még nem készült el, de a meccsnapokat lehet tudni: az első forduló szeptember 16-18-án, az utolsó, nyolcadik január 28-án lesz. A legjobb 8 csapat automatikusan ott van a márciusi nyolcaddöntőben, a 9-16. helyezettek még egy kört játszanak egymással február második felében. A döntő május 30-án lesz a Puskásban, este hat órától.