Sorsoltak a BL-ben, Szoboszlaiék a Reallal és a Fradit kiverő Qarabaggal is játszanak, a címvédő PSG a Bayernt és a Barcát kapta az első kalapból

sport
Idén másodszor rendezik meg a Bajnokok Ligáját egy nagy, 32 csapatos főtáblás rendszerben. A 32 csapatot négy nyolccsapatos kalapba sorolták, mindegyiknek minden kalapból két-két ellenfelet sorsoltak ki.

A tavalyi győztes PSG az első kalapból, tehát a legnehezebb ellenfelek közül a Bayernt és a Barcelonát kapta, előbbivel otthon, utóbbival idegenben játszik. A harmadik kalapba került a tavaly Európa-ligát megnyerő Tottenham, amellyel a júliusi Európai Szuperkupa-meccs után ismét találkoznak, Párizsban.

A Liverpool mindkét madridi csapattal otthon játszik. A Real mellett a májusban BL-döntős Intert kapták még az első kalapból, szóval Szoboszlait és Kerkezt akár Milánóban is meg lehet majd nézni. A Fradit kiverő Qarabaggal is összesorsolták őket – az hazai meccs lesz –, emellett mennek Frankfurtba, Marseille-be és a Galatához, és fogadják a PSV-t.

Az első kalapos csapatok egymás elleni meccse:

  • PSG-Bayern,
  • Barcelona-PSG,
  • Real-Manchester City,
  • Liverpool-Real,
  • Manchester City-Dortmund,
  • Bayern-Chelsea,
  • Inter-Liverpool,
  • Dortmund-Inter,
  • Chelsea-Barcelona.

További érdekesnek ígérkező, második, illetve harmadik kalapos csapatokat érintő meccsek:

  • Arsenal-Bayern,
  • Inter-Arsenal,
  • Arsenal-Atletico,
  • Leverkusen-PSG,
  • Manchester City-Leverkusen,
  • Atletico-Inter,
  • Juventus-Dortmund,
  • Real-Juventus,
  • Tottenham-Dortmund,
  • Napoli-Chelsea,
  • Manchester City-Napoli.

A Qarabag a Liverpool mellett a Chelseat, a Napolit és az Ajaxot is megkapta a sorsoláson.

A hozzánk legközelebbi meccshelyszín Prága lesz, a Slavia a Barcelonát, az Arsenalt, a Bodø/Glimt és az Athletic Bilbaót fogadja majd.

A részletes, napokra lebontott menetrend ma még nem készült el, de a meccsnapokat lehet tudni: az első forduló szeptember 16-18-án, az utolsó, nyolcadik január 28-án lesz. A legjobb 8 csapat automatikusan ott van a márciusi nyolcaddöntőben, a 9-16. helyezettek még egy kört játszanak egymással február második felében. A döntő május 30-án lesz a Puskásban, este hat órától.

