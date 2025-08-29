Jön a BP Underground záró epizódja a Jeti Mozi Exkluzívba

A Jeti Mozi Exkluzív forgalmazásában vasárnap bemutatjuk Koltay Anna és Turán Eszter által készített BP Underground dokumentumfilm-sorozat utolsó részének záró epizódját.

Az elmúlt hetekben volt már itt minden, ami a '90-es és 2000-es évek undergroundja: hardcore-punk, hiphop, elektronikus zene és rock, amelynek 2021-es folytatását mutatjuk most be.

A film bemutatja, hogyan szivárgott be hazánkba a brit heavy metal új hulláma, milyen hatással volt a magyar közegre a grunge vagy a nu metal, és hogyan formálódott ki a thrash, death vagy glam rock hazai változata.

Megszólalnak olyan meghatározó zenekarok és zenészek, mint a Bedlam, a FreshFabrik vagy a Subscribe, de a film fókuszába kerül Csihar Attila is, aki a magyar black metal alapfigurája. Olyan klubok emléke is megelevenedik, mint a Wigwam, a Tüzesvíz, a Total Car vagy a Thrash Mosh Club – ezek voltak azok a helyek, ahol egy generáció találkozott, zenélt, lázadt és identitást épített. A dokumentumfilm nemcsak a zenei irányzatok és színterek történetét mutatja be, hanem azt is, hogyan jelentett menedéket, közösséget vagy épp életre szóló köteléket ez a világ a fiataloknak.

A rendezők társadalmi és kulturális szempontokat is boncolgatnak: vajon van-e szociológiai háttere annak, ki miért választ egy adott zenei szubkultúrát? Mi lett azokkal, akik évtizedekkel ezelőtt a szcéna központi figurái voltak? Mit vittek magukkal, és hogyan emlékeznek a gyökereikre? A film nem hallgatja el az ellentmondásokat sem: szóba kerül a női zenészek elfogadottsága, a sztereotípiák, az underground és a mainstream közötti határ, valamint az is, hogy egyáltalán van-e még létjogosultsága a rock- és metálzenének a digitális korszakban.

A BP Underground rock epizódjának utolsó részét vasárnap este mutatjuk be a Jeti Moziban és a 444 Youtube csatornáján.

A rendezőkről

Takács-Koltay Anna a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció szakán szerzett MA diplomát, valamint a London College UCK Média és Újságírás szakán HNC fokozatot. 2011 óta a hazai televíziós szakmában dolgozik szerkesztőként és műsorvezetőként, többek között a Virtuózok, az M5 kulturális csatorna valamint az M2 Petőfi TV műsorvezetője volt, ahol zenészporté műsora a Magas és mély című műsor volt. 2018-tól 2020-ig a Képmás online szerzője és rovatszerkesztője, 2019-ben pedig Junior Prima díjat kapott újságírás-média kategóriában.

A könnyűzene különösen közel áll hozzá, rendezett videoklipeket hazai zenekaroknak, többek között a Ganxsta Zolee és a Kartelnek, a Dos Diavolosnak, Juhász Marcinak vagy a Kormoránnak, de több koncertfelvételt is készített.

Turán Eszter TV rendező szakon végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen, ezt követően elvégezte a UCLA Professional Producers programját. Tanulmányai után, már nagyon fiatalon megalapította a Moviebar Productions nevű filmgyártó céget. Magát kreatív producerként definiálja, hisz rendezői hátterének köszönhetően minden projektben kreatív alkotóként is részt vesz. Kiterjedt produceri tapasztalata az amerikai és európai játékfilmek, tévésorozatok és dokumentumfilmek széles skáláját öleli fel. A Moviebar többek között a Netflix-el és a BBC-vel is együtt működött az elmúlt években.

Legfontosabb munkái közé tartozik többek között a Fészek Klub (rendező: Török Ferenc), a Troll 2 (Netflix, rendező: Roar Uthaug), a Helicopter Heist (Netflix, rendező: Daniel Espinosa) és a The Reckoning (rendező: Neil Marshall).

A BP Underground dokumentumfilm sorozat létrejötte új fejezetet nyitott életében, hisz ezt nem csak, mint producer jegyzi, ez rendezői debütálása is. Idejét megosztja Los Angeles és Budapest között. Los Angelesben épp több saját projekt megvalósításán dolgozik.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.