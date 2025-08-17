BP Underground: Olyan fehérzajos acid buli volt, hogy ott mindenki megtért

Magyar dokumentumfilmek a 444-en.
Rendező: Koltay Anna, Turán Eszter
Producer: Turán Eszter
Co-producer: Romwalter Judit, Trepper Viktória
Vezető Operatőr: Bálint Dániel
Operatőr: Domokos Balázs, Táborosi András
B Kamera Operatőrök: Kóródi Dániel, Vaszari Júlia
Gyártásvezető: Jónás Rita
Produkciós asszisztens: Fürst Bence, Mózes Anita
Vágó: Grünvalszky Ágnes
Hangmérnök: Dóczy Áron, Gubinyi Zoltán, Gyula Márk, Vörös Menyhért
Világosító: Endrédi Richárd, Farkas Zoltán, Gönczöl Viktor, Rácsai Dávid, Tamus Márton, Vékony Dániel
L.A. CREW:
Kamera: Bobby Bobby Quillard
Hang: Schrank Doma
Utómunka supervisor: Környei Márk – Studio Lamb
Hangmérnök: Fejér Mihály
Mastering: Deutch Gábor – Anorganik
Colorist: Bognár Szandra
Logo: Blik Dániel
Grafika: Markovics Balázs
Fotó: Cseke Dorka