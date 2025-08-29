Magyarország azért nem írta alá az Oroszországot elítélő közös EU-s nyilatkozatot, mert az nem mozdítja elő a békét

Egyedül Magyarország nem írta alá azt a közös nyilatkozatot, amelyben az EU-s országok (és az Egyesült Királyság) elítéli Oroszországot a kijevi támadás miatt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium szerint azért nem csatlakozott az aláírókhoz Magyarország, mert a nyilatkozat nem mozdítja elő a békét. Megkeresésünkre az alábbi választ adták:

„Alaszkában hosszú idő után megindultak a tárgyalások Amerika és Oroszország között, ezzel végre közelebb kerültünk a békéhez. Ha béke lesz, nem lesz több bombázás és nem lesz több értelmetlen áldozata a háborúnak. Magyarország a béke pártján áll, ezért csak olyan dokumentumokat tudunk támogatni, amelyek előremozdítják a béke ügyét”.

Pedig a nyilatkozat amellett, hogy elítéli Oroszország civilek és civil infrastruktúra elleni támadásait, hitet tesz az Ukrajna melletti további kiállás, támogatás mellett, és az alábbi szöveggel zárul: