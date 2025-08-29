Egyedül Magyarország nem írta alá azt az EU-s nyilatkozatot, amelyben elítélik Oroszországot a kijevi rakétázás miatt

A nyilatkozatot Magyarországon kívül minden uniós tagállam aláírta. Ebben részvétüket fejezik ki az országok, szolidaritást vállalnak minden ukránnal és határozottan elítélik Oroszország folyamatos támadásait a civilek és a civil infrastruktúra ellen. Ezek szándékos eszkalációt jelentenek és aláássák a béketeremtésre irányuló erőfeszítéseket.

Az augusztus 27-i Kijevet ért támadás az Európai Unió kijevi küldöttségének épületeiben is kárt okozott. „A diplomaták és a diplomáciai személyzet életének veszélyeztetése a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény egyértelmű megsértése. A kijevi British Council épülete is súlyosan megrongálódott, és egy biztonsági őr megsérült”, írják.

Lerombolt lakóház Kijev Szvjatosinszki negyedében. Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

A nyilatkozatban rögzítették, hogy a civilek és nem katonai célpontok elleni szándékos támadások háborús bűncselekmények. A nemzetközi humanitárius jog ezen súlyos megsértéseinek minden parancsnokát, elkövetőjét és bűnrészesét felelősségre kell vonni.

Ezek a bűncselekmények csak megerősítik elszántságukat és elszántságukat, hogy támogassák Ukrajnát és népét Oroszország elleni védekezésükben és egy átfogó, igazságos és tartós béke megteremtésére irányuló törekvéseikben. Oroszországnak abba kell hagynia a gyilkolást, és valódi békeszeretetet kell mutatnia, zárul a nyilatkozat.

A kijevi támadásban legalább huszonhárom civil, köztük négy gyermek halt meg, és többek megsebesültek. Ennek kapcsán Zelenszkij is üzent a magyar kormánynak, nyilatkozatában azt mondta: „Várjuk Magyarország reakcióját. A gyerekek halála mindennél nagyobb érzelmeket kell, hogy kiváltson”.