Egyedül Magyarország nem írta alá azt az EU-s nyilatkozatot, amelyben elítélik Oroszországot a kijevi rakétázás miatt

A nyilatkozatot Magyarországon kívül minden uniós tagállam aláírta. Ebben részvétüket fejezik ki az országok, szolidaritást vállalnak minden ukránnal és határozottan elítélik Oroszország folyamatos támadásait a civilek és a civil infrastruktúra ellen. Ezek szándékos eszkalációt jelentenek és aláássák a béketeremtésre irányuló erőfeszítéseket.
Az augusztus 27-i Kijevet ért támadás az Európai Unió kijevi küldöttségének épületeiben is kárt okozott. „A diplomaták és a diplomáciai személyzet életének veszélyeztetése a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény egyértelmű megsértése. A kijevi British Council épülete is súlyosan megrongálódott, és egy biztonsági őr megsérült”, írják.
A nyilatkozatban rögzítették, hogy a civilek és nem katonai célpontok elleni szándékos támadások háborús bűncselekmények. A nemzetközi humanitárius jog ezen súlyos megsértéseinek minden parancsnokát, elkövetőjét és bűnrészesét felelősségre kell vonni.
Ezek a bűncselekmények csak megerősítik elszántságukat és elszántságukat, hogy támogassák Ukrajnát és népét Oroszország elleni védekezésükben és egy átfogó, igazságos és tartós béke megteremtésére irányuló törekvéseikben. Oroszországnak abba kell hagynia a gyilkolást, és valódi békeszeretetet kell mutatnia, zárul a nyilatkozat.
A kijevi támadásban legalább huszonhárom civil, köztük négy gyermek halt meg, és többek megsebesültek. Ennek kapcsán Zelenszkij is üzent a magyar kormánynak, nyilatkozatában azt mondta: „Várjuk Magyarország reakcióját. A gyerekek halála mindennél nagyobb érzelmeket kell, hogy kiváltson”.
Az épület súlyosan megrongálódott, közölte Katarina Mathernova EU-nagykövet. Az ukrán külügyminiszter szerint a Kreml diplomáciai célpontokat támad.
Egész Ukrajnát támadták éjszaka az oroszok, Kijevben hárman haltak meg.
Az éjszakai bombázásnak már 14 halálos áldozata van, köztük három gyerek. Lakóépületeket és az EU kijevi delegációjának irodája is megsérült.